Corendon Airlines’dan görkemli gece

Avrupa’da hava yolu sektöründe önemli bir konuma gelen Corendon Airlines, 20. yılını Antalya Cosm os Theatre’da düzenlediği muhteşem bir Gala Gecesi’yle kutladı. “20 Happy Flight Years – 20 Mutlu Uçuş Yılı” temasıyla gerçekleştirilen gece, havacılık ve turizm dünyasının yanı sıra kamu kurumlarından, iş, spor, siyaset ve medya camiasından seçkin isimleri bir araya getirdi. İki gün boyunca 8 ülkeden gelen yüzlerce konuğunu Nirvana Cosmopolital otelde ağırlayan Corendon, düzenlediği gezi turlarıyla da Antalya'nın tanıtımına katkı sağladı.

2004 yılında Hollanda’da bir tur operatörü olarak kurulan Corendon, zamanla bünyesine havayolu, incoming ve Avrupa, Türkiye ve Karayipler’de bulunan otellerini de katarak büyümüş ve bir turizm grubuna dönüşmüş bir kurum. Hollanda ve Belçika’nın önde gelen tur operatörlerinden olan Corendon Travel, Danimarka pazarında da operasyonlarını sürdürüyor. Bu pazarlarda özellikle Türkiye destinasyonu ile adını özdeşleştirirken farklı ürün ve destinasyon sunan öncü tur operatörleri arasında yer alıyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana “Fark Yarat” sloganıyla girdiği havacılık sektöründe birçok örnek uygulamaya ve ilklere imza atan Corendon Airlines, 2011 yılında kurulan Hollanda tescilli Corendon Dutch Airlines ve 2017 yılında kurulan Corendon Airlines Europe iştirakleri ile birlikte başta Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Polonya ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden Avrupa içindeki ve Türkiye'deki popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenliyor. 2025 yılı itibarıyla da 65 ülkede 165 noktaya uçan uluslararası bir havayolu konumuna geldi.

Ayrıca turizm grubu bünyesinde yer alan Corendon Hotels & Resorts markası altında Kemer ve Lara bölgeleri olmak üzere Antalya’da 2, Amsterdam’da 5 ve Karayip adaları Curaçao’da 4 otel ile hizmet veriyor.

Corendon Airlines, "Tatil Havayolu" mottosuyla 2005 yılında başladığı gökyüzü yolculuğunda yenilikçi yaklaşımı ve güçlü iş birlikleriyle fark oluşturan hava yolu şirketi, 20 yıllık başarı hikâyesini kutlamak için görkemli bir gece düzenledi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIMCI

Sanatın, eğlencenin ve teknolojinin iç içe geçtiği Antalya Cosmos Theatre’da 22 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenen Gala Gecesi’ne, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Corendon Turizm Grubu'nun Kurucu Ortağı Atılay Uslu ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gösterilen gecede; Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Mısır, İngiltere, Avusturya gibi pek çok ülkeden iş ortakları, kamu kurumlarından, havacılık ve turizm sektörlerinden, iş, spor, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

BİR HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN ÇOK FAZLASI

Gala Gecesi’nin açılış konuşmasını yapan Yıldıray Karaer, Corendon Airlines’ın gökyüzündeki serüvenine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Yirmi yıl önce, ortağım Atılay ile birlikte Brüksel’den Amsterdam’a yaptığımız bir araba yolculuğunda Corendon Airlines’i kurma kararı aldık. Amacımız yalnızca bir havayolu şirketi kurmak değil, insanları güvenli, konforlu ve gönülden hizmetle buluşturan bir tatil havayolu olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalin milyonlarca yolcuyla paylaşılan büyük bir başarıya dönüştüğünü görmek büyük bir gurur.”

“35 uçaklı bir filomuzla, yılda 10 milyon yolcuya dokunan ve turizm sektörüne önemli gelirler yaratan bir aile olduk”

Yenilikçi, dinamik ve güvenli bir marka yaratmak için uğraştıklarını dile getiren Yıldıray Karaer, sözlerine şöyle devam etti: “Geride bıraktığımız 20 yılda, Corendon büyüyen bir hava yolu markası olmakla birlikte; güçlü bir ekip, güvenilir iş ortakları ve sadık yolcularla kurulan bir topluluk haline geldi. 35 uçaklı bir filomuzla, yılda 10 milyon yolcuya dokunan ve turizm sektörüne önemli gelirler yaratan bir aile olduk. Başarılarımızdan gurur duyuyoruz, ancak yolculuğumuz bitmedi. Hâlâ gelişmek, kaliteli hizmet sunmak ve birlikte daha nice yıllar gökyüzünde buluşmak istiyoruz.”

DÜNYA MÜZİĞİ VE YILDIZLARI SAHNE ALDI

Gala Gecesi, unutulmaz performanslarla taçlandı. Sahne, Corendon Airlines’ın uçtuğu destinasyonları temsil eden, yaşadıkları şehirlerin ruhunu taşıyan sanatçılarayer verildi. Ünlü İspanyol şarkıcı Nalaya Brown, başarılı perküsyon sanatçısı Yusuf Özer ve All Star Ekibi, Fransız-Lübnanlı şarkıcı ve dansçı Carolina Karam, etkileyici sahneleriyle The Big Band, Hunkar Dans Show ve enerjik sahne performansıyla Ivi Adamou, izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Gece, Juni Juliet’in after party performansıyla son buldu.