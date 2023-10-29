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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ekonomideki yapısal sorunların çözülmesi, gelir dağılımı, işsizlik, nitelikli eğitim ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda atılacak adımlar, Türkiye’nin yakın geleceği açısından belirleyici olacak.

29 Ekim 2023
Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken, ülke ekonomisi üretim ve kalkınmadaki pek çok başarı hikayesine rağmen hala ‘gelişmiş ülke’ seviyesine ulaşabilmiş değil. 

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken ise ekonomideki yapısal sorunların çözülmesi, gelir dağılımı, işsizlik, nitelikli eğitim ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda atılacak adımlar, Türkiye’nin yakın geleceği açısından belirleyici olacak.

“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazsa devamlılığı sağlanamaz.”

Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait… 

17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni toplayan Atatürk, henüz Cumhuriyeti ilan etmeden önce, yeni devletin en önemli gündeminin zenginleşme ve kalkınma olması gerektiğinin işaretini vermiş ve güçlü bir ekonomi yaratmanın önemini vurgulamıştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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