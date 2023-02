DASK nedir? Tazminat ödemeleri nasıl alınır? 5 soru 5 cevap

Çok büyük bir afetin yaşandığı 10 ilde DASK sigortalılık oranı yüzde 50 seviyesinde. Türkiye geneli için ise bu oran yüzde 56. Yaşanan deprem sonrası DASK sigortasına sahip depremzedelerin ödeme sürecini ve yapılan çalışmaları Dask Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren ile konuştuk.

Deprem öncesi ve sonrası çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz?

Türk Reasürans olarak, DASK’ın Teknik İşleticiliğini devraldığımız 8 Ağustos 2020 tarihinden bu yana DASK’a fayda ve değer yaratacak birçok çalışma yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, çalışmalarımızın odağına her zaman deprem sonrası hazırlık planlarımızı koyarak hareket ettik. Bu anlamda da geçtiğimiz süre içinde DASK için oldukça önemli adımlar attık. Bunlar şöyle:

22 Kasım 2022’de Ankara’da DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi’mizi açtık.

Deprem anında faaliyetlerin sürekliliğini temînen DASK’ın teknolojik altyapısının yeniledik. Coğrafyamızda meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak ödeme kapasitemizi 117 milyar TL seviyesine çıkardık.

İhbar sistemlerinin, günün koşullarına cevap verebilecek hıza ulaşmasını sağladık.

25 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, sigortalılarımıza daha güçlü bir finansal güvence sunmak amacıyla 320 bin TL olan azami teminat tutarımızı 640 bin TL’ye yükselttik.

Attığımız bu adımlar sayesinde; depremin ardından hızla çalışmalarımıza başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik.

Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi’mizdeki ekiplerimize, İstanbul ekiplerimizin de katılımıyla tam kadro çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız merkezimizde yoğun şekilde devam ediyor.

Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkân sağlıyor. Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Son olarak ödeme kapasitemiz sayesinde bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz.

Selva Eren

Zorunlu deprem sigortasına sahip Türkiye’de ve Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesi özelinde kaç sigortalı konut bulunuyor?

Şu anda ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 11 milyonu aşmış ve ülke genelindeki sigortalılık oranı yüzde 56’dır. Depremden etkilenen 10 ilimizde ise, 1 milyon 63 bin adet poliçe bulunmaktadır. Bölgede ortalama sigortalılık oranı ise yüzde 50 seviyesindedir.

Zorunlu olmasına rağmen bazı konutlarda DASK olmamasının nedenleri neler?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu işlemleri, elektrik ve su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır. Süresi bir yıl olan Zorunlu Deprem poliçesinin her yıl yenilenmesi ile ilgili herhangi cezai müeyyide uygulanmamaktadır. Bugün ülkemizde her iki konuttan biri sigortalı kurum olarak, kapsamımıza giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızın temeline bu hedefimizi koyarak, her fırsatta konut sahiplerinin evlerini zorunlu deprem sigortası ile güvence altına almalarını, sigortasını yaptırmış olanların ise süresi dolan poliçelerini yenilemelerini hatırlatıyoruz.

DASK azami limiti nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile sağlanan teminat tutarlarının artırılarak sigortalılarımıza daha güçlü bir finansal güvence sağlamak hedefiyle 25 Kasım itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası teminatları güncellenerek 1.508 TL olan inşaat birim metrekare maliyet tutarı 3.016 TL’ye, 320 bin TL olan azami teminat tutarı 640 bin TL’ye yükseltilmiştir. Bu konuda bir açıklama yapmak isterim. Bildiğiniz gibi Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir sigorta ve konut sahibi tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Teminatları daha yüksek bir seviyeye çıkardığımız durumda reasürans maliyetleri ciddi oranda artacağı için poliçe primlerinde de artış yaşanacak ve vatandaşlarımız daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine ödenebilir fiyatlarla erişilmesini her zaman ön planda tutarak hareket ediyor ve zorunlu olan kısmı belirli bir seviyede tutuyoruz. Fakat elbette, daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, herhangi bir üst sınır olmaksızın DASK’ın üzerine sigorta şirketlerimizden ihtiyari sigorta yaptırabilirler. Son olarak, meydana gelecek bir depremde hasarlar, hem fonlarımız hem de riskin devredildiği reasürörlerimiz tarafından karşılanmaktadır. Vatandaşlarımıza sağlanan teminatları artırmanın en önemli unsuru deprem fonlarımızın artırılmasıdır. Zira, sağlanacak reasürans koruması, maliyetinin yanında, dünyada belirli bir oranda kapasite bulunmaktadır. Bu sebeple kurum olarak yüzde 100 sigortalılık hedefimize büyük önem veriyor, vatandaşlarımızın bugünlerini güvence altına alırken gelecek için de bir kaynak yaratmış olacaklarını her fırsatta hatırlatıyoruz.

DASK’ta biriken deprem fonu ne kadar?

DASK olarak Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında alınan primler ile bir deprem teminat havuzu oluşturuyoruz. Bu havuzun devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olduğunun altını çizmek isterim. Sigortalılarımızın ödediği primlerden ve ilave olarak uluslararası reasürörlerden temin edilen sigorta koruması ile oluşturduğumuz bu kaynak, yalnızca sigortalılarımızın evlerinde oluşacak deprem kaynaklı hasarların tazmini için kullanılmaktadır. Bugün itibarıyla biriken deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde olup, bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme kapasitemiz mevcuttur. Bu kapasite ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz.