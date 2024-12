Baba yadigarı oteli 10 milyon dolara yenileyecek

Dedeman Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcisi merhum Murat Dedeman’ın 30 yıl önce açtığı ve bölgede kış turizminin gelişmesine ön ayak olan Dedeman Palandöken, 2025’te yenilenecek. Dedeman Hotels&Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, 187 odalı Dedeman Palandöken’in 10 milyon doları bulacak olan renovasyonunun 2025 Nisan’ında başlayıp bir sonraki kayak sezonuna yetişeceğini söyledi.



Palandöken henüz bir kayak destinasyonu değilken merhum Murat Dedeman’ın kişisel çabasıyla 30 yıl önce açtığı ve bölgenin kayak destinasyonu olmasına önemli katkı sağlayan Dedeman Palandöken, Nisan 2025’te renovasyona girecek. Dedeman Ailesi’nin baba yadigarı olan tesis, renove edilerek yenilenmiş yüzüyle kış turizmine hizmet vermeye devam edecek. Dedeman Hotels&Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, 187 odalı Dedeman Palandöken’in 10 milyon doları bulacak olan renovasyonunun 2025 Nisan’ında başlayıp tesisin kapanmadan bir sonraki kayak sezonuna yetişeceğini söyledi.

Demiray, “187 odalı Dedeman Palandöken’de bazı yerleri yıkacağız. Yerin altına kar yağarken yüzülebilecek havuz da yapacağız ayrıca eğlence merkezimiz de olacak. Yapılacak yeni düzenlemelerle bu otel 12 ay boyunca hizmet verecek” dedi.

MARKA SAYISI 10’A ULAŞTI

Dedeman Hotels&Resorts International büyüme planları çerçevesinde 10 markası ile yurtiçi ve yurtdışında büyümesini sürdürüyor.

Yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Demiray, şunları anlattı: “Dedeman, Park Dedeman, Smart by Dedeman, Dedeman Collection, Managed by Dedeman, Dedeman Suites and Residences, Ready to Stay by Dedeman, Rest by Dedeman, Rest&More by Dedeman, Dedeman Villaga ile 10 markaya ulaştık. 2024 yılında 42’si açık, 21’i açılmayı bekleyen, 12’si imza aşaması tamamlanmış olmak üzere toplam 75 otel sayısı ile Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri olmanın gururunu yaşıyoruz. Otel sayılarımıza baktığımızda 2024’ü yüzde 55 büyüme ile tamamladık.”



SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ YAPILDI

Bu yıl kasım ayında erken gelen kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kayak bölgelerindeki kar kalınlığı beklenilen seviyeleri aşınca kayak sezonu da erken başladı. Kar yağışının devam etmesi yılbaşı rezervasyonlarını hızlandırırken, oteller şimdiden dolmaya başladı. Kar yağışının en güçlü olduğu illerden Erzurum Palandöken’de yılbaşı için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80’leri aştı. Yılbaşı için talebin çok güçlü olduğunu aktaran turizmciler, “Yerli turistin yanı sıra yabancı ilgisi de güzel gidiyor. Bu yılbaşı haftasında yüzde 100 dolu olacağız” diyor.

Erzurum Palandöken’de iki oteli ile hizmet veren Dedeman Hotels&Resorts International da (DHRI) bu yıl sezon açılışını öne çekerek kasımda kapılarını açtı. Ergün Demiray, bu yıl kar yağışının erken gelmesinin sektöre doping etkisi yaptığını söyledi. Dedeman Palandöken’de 187 oda, Dedeman Palandöken Ski Lodge’de 65 oda olmak üzere toplam 252 odayla hizmet verdiklerini anlatan Demiray, “Sezona hızlı bir başlangıç yaptık. Özellikle yılbaşı için güçlü bir talep var. Yılbaşında yüzde 100 dolu olacağız” dedi. Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların meyve vermeye başladığını anlatan Demiray, “Yılbaşı dönemi için geçen yıla göre yüzde 25-30 fiyat artışı var. Ancak geçen yıl maliyetlerin etkisiyle fiyatlar yaklaşık iki kat artmıştı” diye konuştu.



IRAKLILAR KAYAĞI KEŞFETTİ

Sezonda ve yılbaşında yerli turistin yanı sıra yabancı ilgisinin de arttığını anlatan Demiray, “İran ve Rusya en büyük iki pazarımız. Rusya’da Ukrayna savaşı nedeniyle bir miktar kayıp yaşadık ancak burayı yerli ile ikame ediyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan’dan güçlü bir rezervasyon alıyoruz. Yaz döneminde kültür turu için gelen Iraklılar da kayağı keşfetmeye başladı. Bu yıl orada da hareket var. Gelenlerin yüzde 80’i yerli yüzde 20’si yabancı” dedi.



AVRUPALI İLGİSİ VAR UÇAK YOK

Avrupa’dan da profesyonel kayakçıların da münferit rezervasyonlar yaptığını belirten Demiray, “Burada en büyük sorunumuz uçak. Erzurum’a yönelik uçuş sayıları artırılması ve doğru zamanlama ile Avrupa’dan gelen turist sayısında ciddi bir ivme yakalarız” diye konuştu. Palandöken’in Avrupa’da son dönemde öne çıktığını anlatan Demiray, “Küresel iklim değişikliğinden ötürü uzmanlar 2000 metre altına kar yağışında sıkıntı olacağını belirtiyor. Dünyada çok önemli bir konumu olan, 2600 metreden başlayan 3200 metreye ulaşan Palandöken, daha da önemli bir lokasyon olacak. O nedenle buraya talep daha da artacaktır” dedi. Uçak seferlerinin artmasıyla birlikte Uzakdoğu ilgisinin de artacağına dikkat çeken Demiray, “Uzakdoğulu turist gittiği yerde 10-12 gün konaklıyor. Böyle bir hareketlilik hem doluluk hem geliri çok ciddi artırır” diyor.



“SURİYE’DE ÜÇ OTELİMİZ GASP EDİLDİ”

Suriye’deki Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili de yorum yapan Demiray, Dedeman’ın Suriye’de üç otelinin bulunduğunu belirterek, “2009 yılında ihaleye girdik ve üç otel almıştık. Bunları 20 yıl işletecektik ancak 2013 yılında bu otellerimizi gasp ettiler. Biz bu otellerle ilgili dava açtık ancak bir diktatöre karşı sonuç alınamadığını gördük. Şimdi oradaki süreçleri takip ediyoruz. Bölgede ciddi bir altyapı ve inşaat çalışması yapılacak. Bunun yapımı için gelenlere otel ihtiyacı doğacak. Biz bu otellerle ilgili haklarımızı geri almak istiyoruz. Yani 20 yıllık ihale hakkı kazandık. Diyelim ki 17 yılımız kaldı. Biz bu sürenin yeniden bize verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Şu anda süreci yakından takip ettiklerini belirten Demiray, bölgede güvenliğin sağlanmasının ve haklarının verilmesiyle birlikte otelleri yeniden açabileceklerini söyledi.