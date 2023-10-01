Deprem bölgesinde kış tedirginliği

6 Şubat depreminin derinden etkilediği illerde gerek patronlar gerekse çalışanlar yaklaşan kış şartlarının tedirginliğini yaşıyor. Bölgenin güçlü sektörü tekstilde üretim kayıpları devam ederken, önemli bir kısmı konteyner kentlerde yaşamını sürdüren çalışanlar ise destek bekliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli yaşanan ve 11 ilde hissedilen deprem felaketinin üzerinden sekiz ay geçmiş olmasına rağmen, bazı şehirlerde ekonomik ve sosyal sorunlar hala devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere özellikle global talepteki düşüsün de etkisiyle tekstil işletmelerinde kapasiteler gerilerken, önemli bir kısmı konteyner kentlerde yaşamını sürdüren çalışan kesimde ise

kış tedirginliği yaşanmaya başladı.

Bölgede tekstil sektöründe 200 bin olan istihdamın deprem sonrası yüzde 60’ı işlerine dönerken, çalışanların barınmada kış şartlarına hazırlanması ve zorluklara karşı önlemler alınması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.