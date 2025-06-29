Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu

Bir fikri dünyayı dönüştürecek kıvama getirmek... Belki de inovasyonun özü bu. Kastamonu Entegre Global AR-GE ve İnovasyon Direktörü Hüseyin Güler, bu bakış açısını “Eğer dünyanın zekasına teslim olursak ağaçlar gibi köklü bir şekilde yükselebiliriz” sözüyle özetliyor. Rainer Maria Rilke’den ilhamla aktardığı bu düşünce, yalnızca şiirsel bir metafor değil; şirketin AR-GE vizyonunun pusulası.

55 yılı aşkın geçmişiyle orman ürünleri sektörünün lider oyuncularından biri olan Kastamonu Entegre, bugünün iş dünyasında klasik sanayi mantığının çok ötesine geçiyor. Güler’in de ifade ettiği gibi, amaç artık yalnızca ürün üretmek değil; müşterilere değer katan, dünyaya iyi gelen çözümler yaratmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.