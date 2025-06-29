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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu

Sürdürülebilirlik ve inovasyon artık yalnızca bir tercih değil, tüm sektörlerde stratejik bir zorunluluk. Doğanın ritmini ve zekâsını rehber edinen şirketler, kök salarak geleceğe güvenle yükseliyor.

29 Haziran 2025 | 02:00
Doğanın zekası şirketlerin yeni pusulası oldu

Bir fikri dünyayı dönüştürecek kıvama getirmek... Belki de inovasyonun özü bu. Kastamonu Entegre Global AR-GE ve İnovasyon Direktörü Hüseyin Güler, bu bakış açısını “Eğer dünyanın zekasına teslim olursak ağaçlar gibi köklü bir şekilde yükselebiliriz” sözüyle özetliyor. Rainer Maria Rilke’den ilhamla aktardığı bu düşünce, yalnızca şiirsel bir metafor değil; şirketin AR-GE vizyonunun pusulası.

55 yılı aşkın geçmişiyle orman ürünleri sektörünün lider oyuncularından biri olan Kastamonu Entegre, bugünün iş dünyasında klasik sanayi mantığının çok ötesine geçiyor. Güler’in de ifade ettiği gibi, amaç artık yalnızca ürün üretmek değil; müşterilere değer katan, dünyaya iyi gelen çözümler yaratmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Kardemir, 2 stratejik yatırımını duyurdu
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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