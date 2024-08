E-ticareti yeniden tanımlayan Temu ve Shein'in başarısının formülü

Temu, Colin Huang tarafından kurulmuş Çin merkezli bir e-ticaret platformudur ve Pinduoduo’nun kardeş şirketidir. Temu, 2022 yılında pazara giriş yapmıştır ve dünya genelinde hızla büyüyen bir kullanıcı tabanına sahip olmuştur. Temu, Pinduoduo'nun başarılı sosyal alışveriş modelini benimseyerek, toplu indirimler ve sosyal medya entegrasyonları ile tanınır hale gelmiştir. Bu model, kullanıcıların grup alışverişleri yaparak daha büyük indirimler elde etmelerini sağlamaktadır.

Ekonomist/KOBİ Girişim Temmuz 2024 sayısından

Shein, 2008 yılında Çin'in Nanjing kentinde Chris Xu tarafından kurulmuştur. İlk başlarda SheInside adıyla bilinen şirket, zamanla ismini kısaltarak Shein olmuştur. Shein, moda sektörüne odaklanmış bir e-ticaret platformudur ve özellikle hızlı moda (fast fashion) konseptiyle öne çıkmaktadır.

Shein, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve hızlı trend döngüleri ile küresel bir müşteri kitlesine ulaşmıştır. Temu’yu kısa süre içerisinde küresel ölçekte başarıya taşıyan formül aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

1- Sosyal Alışveriş Modeli: Temu, Pinduoduo'nun sosyal alışveriş modelini benimsemektedir. Kullanıcılar, arkadaşlarıyla veya diğer kullanıcılarla birlikte alışveriş yaparak indirimler kazanabilirler. Temu'nun sosyal alışveriş modeli, kullanıcılar arasında etkileşimi artırır ve bu da müşteri sadakatini sağlar. Kullanıcılar, alışveriş deneyimlerini paylaşarak ve arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaparak daha fazla bağlılık gösterirler.

2- Toplu Alışveriş İndirimleri: Kullanıcılar, belirli bir sayıda ürünü toplu olarak satın alarak daha büyük indirimler elde edebilirler. Bu özellik, kullanıcıları daha fazla ürün almaya teşvik eder. Temu, toplu alışveriş indirimleri ve sosyal alışveriş teşvikleri ile rekabetçi fiyatlar sunar. Bu, fiyat hassasiyeti olan müşteriler için çekici bir özellik olarak öne çıkar.

3- Entegre Sosyal Medya ve Mükemmel Kullanıcı Deneyimi: Temu, sosyal medya platformları ile entegre çalışarak, kullanıcıların alışveriş deneyimlerini paylaşmalarını ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlar. Temu, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve alışveriş sürecini basit ve keyifli hale getirir.

Shein'in küresel ölçekte başarılı olmasını sağlayan bazı özellikleri ve stratejileri ise şunlardır:

1- Hızlı Moda (Fast Fashion): Shein, hızlı moda konseptiyle çalışır. Trendleri hızla takip eder ve bu trendleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunar. Günün her dakikası envantere yeni ürünler eklenir ve mevcut trendler sürekli güncellenir. Shein, moda trendlerine hızla adapte olma yeteneği sayesinde rakiplerinden ayrılır. Hatırlarsanız geçmişte Zara’nın bir seneyi 8 sezona bölmesi büyük bir yenilik olarak algılanmıştı. Şimdi Shein bir seneyi 20-25 sezona bölmeye başladı. Hızlı moda kavramı Shein ile başka bir boyuta taşındı.

2- Geniş Ürün Yelpazesi: Shein, moda ürünlerinden aksesuarlara, ayakkabılardan ev dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu çeşitlilik, farklı müşteri segmentlerine hitap etmektedir.

3- Veri Odaklı Üretim: Shein, müşteri verilerini analiz ederek hangi ürünlerin popüler olacağını öngörür ve bu ürünlerin üretimini hızla gerçekleştirir. Bu, envanter maliyetlerini düşürür ve trendleri yakalamalarını sağlar. Shein, düşük üretim maliyetleri ve doğrudan tedarikçi ilişkileri sayesinde uygun fiyatlarla ürünler sunar. Shein, küresel pazarda faaliyet gösterir ve dünya genelinde geniş bir müşteri tabanına sahiptir. Çeşitli ülkelerde yerel dil ve para birimi desteği sunarak kullanıcı deneyimini optimize eder.

Her iki platform AB’nin 150 Euro’nun altındaki paketlerden, ABD’nin 800 Dolar’ın altındaki paketlerden gümrük vergisi almıyor olmasını stratejilerinin tam merkezine oturtmuş durumdadır.

Ocak ayında Financial Times’da yayınlanan bir makalede bu iki platform sayesinde her gün Çin’den AB ve ABD’ye yaklaşık 1 milyon adet paketin kargo ile gönderildiği tahmininde bulunulmuştur. Hatta yine Financial Times’ın temmuz ayında yayınladığı başka bir makalesinde, Temu ve Shein paketleri nedeniyle Çin ile AB ve ABD arasında uçak kargo taşımacılığı sisteminin aşırı talep ve yük sorunu yaşamaya başladığı, bu nedenle havayolu kargo taşımacılığında fiyatların yükselişe geçtiğine dikkat çekilmiştir. Yani tek başına iki platform, doğudan batıya perakende seviyesinde çok yüksek bir ticaret hacmi yaratmış ve dünya genelinde rekabeti iyice kızıştırmayı başarmıştır.

Yayınlanan en güncel makalelerde ise Temu ve Shein’in gümrük vergi muafiyetlerinden yararlanarak bu başarıyı elde etmiş olması nedeniyle hem AB’nin hem de ABD’nin gümrük vergisi muafiyetlerini yeniden ele almaya başladığı ve yakın zamanda birtakım değişiklikler açıklayabileceklerine dikkat çekilmektedir.

Temu ve Shein'in başarısı, e-ticaret dünyasında yenilikçi yaklaşımların, çevikliğin, müşteri odaklı stratejilerin önemini bir kez daha göstermektedir. Geçmiş yazılarımda da değindiğim gibi, artık “Shopify üzerinde bir e-ticaret sitesi kurayım, Google ve Facebook üzerinden tıklama bazlı ödeme yaparak ziyaretçi çekeyim ve gelen ziyaretçilere ürün satayım” şeklinde küçük düşüncelerin dönemi tamamen son bulmuştur. E-ticaret artık yalnızca çok büyük oyuncuların, çok yenilikçi ve küresel ölçekli stratejilerle yapabildiği bir faaliyet alanı haline gelmiştir.