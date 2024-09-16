ARA
DOLAR
33,98
0,10%
DOLAR
EURO
37,88
0,83%
EURO
GRAM ALTIN
2824,84
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9606,71
-0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı

2024 sonu için 3,4 trilyon TL hedef belirleyen Türkiye’deki e-ticaret sektöründe, rekabetin yeni sahası pazaryerleri oldu. Son dönemde LC Waikiki, Boyner, Koçtaş gibi markalar kendi e-ticaret sitelerini pazaryerine dönüştürerek rekabeti kızıştırıyor.

16 Eylül 2024 | 12:49
E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı

Pandeminin ardından hızlı bir büyüme ivmesine giren e-ticaret pazarında, perakende markalarının yeni yatırım rotası pazaryerleri oldu. Flo ile Teknosa gibi markaların ardından LC Wakiki, Boyner ve Koçtaş da kendi pazaryerlerini kurarak rekabette yerini aldı. Hepsiburada ve Trendyol gibi markaların domine ettiği pazara önümüzdeki dönemde yeni markaların girmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 132 oranında büyüyerek 1 trilyon 855 milyar TL hacme ulaşan e-ticaret pazarında hizmet veren işletme sayısı 559 bin 412’ye ulaştı.

Türkiye e-ticaret raporuna göre 2024 yılında e-ticaret sektörünün 3 trilyon 395 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Pazaryerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaşırken kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan ETBİS’e kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.

2025 yılında pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısının 700 bine yaklaşması, kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının da 80 bin bandına oturması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2824,84 0,38%
  • ALTIN ONS 2584,94 0,25%
  • BIST 100 9606,71 -0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,311 -0,37%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35847 -0,01472%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,21 0,8656%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9849 0,1032%
  • EURO/DOLAR 1,1133 0,5228%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8757 0,8251%
  • STERLIN/DOLAR 1,32109 0,66176%
Borsa Haberleri
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
GERİ
İLERİ
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL