E-ticarette yatırım trendi pazaryerlerine kaydı

Pandeminin ardından hızlı bir büyüme ivmesine giren e-ticaret pazarında, perakende markalarının yeni yatırım rotası pazaryerleri oldu. Flo ile Teknosa gibi markaların ardından LC Wakiki, Boyner ve Koçtaş da kendi pazaryerlerini kurarak rekabette yerini aldı. Hepsiburada ve Trendyol gibi markaların domine ettiği pazara önümüzdeki dönemde yeni markaların girmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 132 oranında büyüyerek 1 trilyon 855 milyar TL hacme ulaşan e-ticaret pazarında hizmet veren işletme sayısı 559 bin 412’ye ulaştı.

Türkiye e-ticaret raporuna göre 2024 yılında e-ticaret sektörünün 3 trilyon 395 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Pazaryerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaşırken kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan ETBİS’e kayıtlı işletmelerin sayısı 35 bini aştı.

2025 yılında pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısının 700 bine yaklaşması, kendi sitesinden veya mobil uygulamasından e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısının da 80 bin bandına oturması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.