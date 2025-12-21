Eğitimden istihdama köprü

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ve Rönesans Holding’in öncülüğünde hayata geçirilen iş birliği, gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de iş gücü piyasasına hazır hâle gelmelerine imkân tanıyor. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin kapılarını öğrenciler için açan Rönesans, onların iş başında eğitim almalarını sağlarken, öğretmenler ve usta öğreticiler için de kapasite geliştirme fırsatları sunuyor.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Program kapsamında yazılım geliştirme, yiyecek-içecek hizmetleri, endüstriyel bakım-onarım, tesisat ve enerji sistemleri ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında 120 öğrenci, sektöre uygun eğitim alacak. Aynı zamanda müfredatlar güncellenerek öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliği artırılıyor ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştiriliyor. Bu model, özel sektör, kamu ve uluslararası kuruluş iş birliğinin Türkiye’deki öncü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, “Her gencin potansiyelini en üst düzeye çıkarması için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını istiyoruz” derken, EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti de girişimin fırsat eşitliğini destekleyerek sektörel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguluyor.

ÖĞRENCİLER MESLEĞE HAZIRLANIYOR

Rönesans olarak, bu proje kapsamında Gaziantep Şehir Hastanesi’nde en modern ve yeni cihazlarla donatılmış bir ortamda, usta öğreticilerin rehberliğinde öğrencilerin mesleklerine hazırlanmasını sağladıklarını söyleyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise “Öğrencilerimiz, program kapsamında haftada dört gün hastanemizde eğitim alacak. Bu proje yalnızca bir eğitim uygulaması değil; özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kamu iş birliğinin Türkiye’deki öncü, dünyada ise örnek gösterilebilecek bir modeli” diyor. Özel sektör üretim ve tecrübeyi koyuyor, kamu düzenleyici rolünü üstleniyor, UNICEF ise toplumsal fayda perspektifini sağlıyor. Bu üç gücün birleşimi, tek başına yapılamayacak etkileri ortaya çıkarıyor.

Bu iş birliği, Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesini artırmanın yanı sıra gençlere umut, fırsat ve güven dolu bir gelecek sunmayı hedefliyor. Eğitimin ve istihdamın kesiştiği bu model, yarının iş gücünü bugünden şekillendiren bir örnek olarak dikkat çekiyor.