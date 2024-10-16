Eko turizm alanları ‘eko köy’lere dönüşüyor: Öne çıkan 4 il

Küresel ölçekte giderek yaygınlaşan doğada yaşam arzusu, insanları bakir alanlara ve köylere yönlendirmiş durumda. Doğal alanlarda gerçekleştirilen çevre dostu turizm faaliyetlerine ise ‘eko turizm” adı veriliyor.

Bu modelle doğanın korunması, ekonomik kalkınma sağlanması, doğaya olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık yaratılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dünyada giderek yaygınlaşan eko turizm, Türkiye’de henüz gelişim aşamasında. Ege kıyıları eko turizm alanlarının en fazla kümelendiği bölge olurken, Çanakkale, Muğla, Balıkesir ve İzmir’de eko turizm projeleri yoğunlaşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.