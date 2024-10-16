ARA
DOLAR
34,24
0,06%
DOLAR
EURO
37,28
-0,05%
EURO
GRAM ALTIN
2945,83
0,56%
GRAM ALTIN
BIST 100
8827,52
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

Eko turizm alanları ‘eko köy’lere dönüşüyor: Öne çıkan 4 il

Doğada yaşamı ifade eden ‘eko turizm’de Çanakkale, Muğla, Balıkesir ve İzmir öne çıkıyor. Eko turizm imarlı arazilerde geliştirilen eko köy projeleri ise giderek yaygınlaşıyor. Bu projelerde ‘eko turizm’ adı altında hisse payı satışı yapılırken, doğanın tahrip edilmesi tehlikesi ortaya çıkıyor.

16 Ekim 2024 | 09:28
Eko turizm alanları ‘eko köy’lere dönüşüyor: Öne çıkan 4 il

Küresel ölçekte giderek yaygınlaşan doğada yaşam arzusu, insanları bakir alanlara ve köylere yönlendirmiş durumda. Doğal alanlarda gerçekleştirilen çevre dostu turizm faaliyetlerine ise ‘eko turizm” adı veriliyor.

Bu modelle doğanın korunması, ekonomik kalkınma sağlanması, doğaya olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, iklim değişikliği ile mücadelede farkındalık yaratılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dünyada giderek yaygınlaşan eko turizm, Türkiye’de henüz gelişim aşamasında. Ege kıyıları eko turizm alanlarının en fazla kümelendiği bölge olurken, Çanakkale, Muğla, Balıkesir ve İzmir’de eko turizm projeleri yoğunlaşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2945,83 0,56%
  • ALTIN ONS 2676,25 0,5%
  • BIST 100 8827,52 -0,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,348 0,073%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37865 0,08639%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,36 0,3711%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2371 0,0616%
  • EURO/DOLAR 1,0879 -0,1198%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2832 -0,0528%
  • STERLIN/DOLAR 1,29935 -0,60889%
Borsa Haberleri
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL