Green Card başvuruları ne zaman? 2025 - 2026 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ABD'de yasal oturum hakkı tanıyan Green Card (DV Lottery) başvuruları için bu yıl yaşanan takvim karmaşası ve gecikme, adayların heyecanını artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirilen Green Card başvuruları (DV-2027 dönemi) için beklenen duyuru bu yıl yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'a kadar süren başvuruların aksine, bu yılın takvimi belirsizliğini koruyor.

Gecikme Nedeni: Bazı kaynaklara göre, ABD Göçmenlik Bürosu'nun sistem güncellemeleri ve yeni uygulamaya konan 1 dolarlık sembolik kayıt ücreti gibi düzenlemeler nedeniyle başvuruların açılış tarihi ertelendi.

Güncel Beklenti: Adaylar ve uzmanlar, bu yılki Green Card başvurularının (DV-2027) takvimdeki bu olağan dışı gecikme nedeniyle Aralık 2025 içerisinde başlamasını bekliyor.

Başvurular başladığında, sürecin yalnızca resmi internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştirileceğini unutmamak ve resmi duyuruları takip etmek büyük önem taşımaktadır.