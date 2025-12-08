Green Card başvuruları ne zaman? 2025 - 2026 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) başvurularını takip eden adayların en çok merak ettiği "Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı, programın yıllık takvimine göre belirlenir.
1 Green Card başvuruları ne zaman?
ABD'de yasal oturum hakkı tanıyan Green Card (DV Lottery) başvuruları için bu yıl yaşanan takvim karmaşası ve gecikme, adayların heyecanını artırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl Ekim-Kasım aylarında gerçekleştirilen Green Card başvuruları (DV-2027 dönemi) için beklenen duyuru bu yıl yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'a kadar süren başvuruların aksine, bu yılın takvimi belirsizliğini koruyor.
Gecikme Nedeni: Bazı kaynaklara göre, ABD Göçmenlik Bürosu'nun sistem güncellemeleri ve yeni uygulamaya konan 1 dolarlık sembolik kayıt ücreti gibi düzenlemeler nedeniyle başvuruların açılış tarihi ertelendi.
Güncel Beklenti: Adaylar ve uzmanlar, bu yılki Green Card başvurularının (DV-2027) takvimdeki bu olağan dışı gecikme nedeniyle Aralık 2025 içerisinde başlamasını bekliyor.
Başvurular başladığında, sürecin yalnızca resmi internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden gerçekleştirileceğini unutmamak ve resmi duyuruları takip etmek büyük önem taşımaktadır.
2 2025 - 2026 Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Green Card (DV Lottery) çekilişi başvurularına dair en temel ve önemli bilgiler, adayların doğru ve güvenilir bir süreç izlemesi açısından kritik öneme sahiptir.
İşte resmi başvuru ve sonuç sorgulama süreci:
Green Card Başvuru ve Sonuç Sorgulama Kılavuzu
Ücretsiz Başvuru: Green Card (DV Lottery) başvuruları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Başvuru için herhangi bir aracı kuruma veya ücretli hizmete gerek yoktur. Bu, dolandırıcılık girişimlerinden korunmak adına en önemli kuraldır.
Resmi Başvuru Adresi: Başvurular sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden Elektronik Başvuru Formu (E-DV) kullanılarak yapılır:
Form Doldurma: Adayların başvurularının geçerli sayılması için, formdaki tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmesi zorunludur.
Sonuçların Açıklanma Tarihi: Başvurusu yapılan dönemin sonuçları (çekiliş sonuçları) genellikle Mayıs ayında aynı resmi web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025 yılında yapılan başvuruların (DV-2027) sonuçları Mayıs 2026'da öğrenilebilecektir.
Green Card (DV Lottery) programının temel amacını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için neden sürekli bir başvuru hakkı olduğunu açıklamaktadır:
Çekiliş, ABD'ye son 5 yıl içinde 50.000'den az göçmen göndermiş olan ülkelerin vatandaşlarına ABD'de yasal ve kalıcı yaşama hakkı tanıyarak göçmen çeşitliliğini artırmayı hedefler.
Türkiye, programın başladığı ilk günden bu yana, bu limitin altında kalan ve bu nedenle katılıma uygun ülkeler listesinde düzenli olarak yer almaktadır.
Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde Green Card çekilişine başvurma hakkına sahip olduğu anlamına gelmektedir.