En Güçlü 50 İK Lideri

Çalışma modellerinden iş yapış şekillerine kadar her aşamada değişimi yönetmeye çalışan insan kaynakları departmanları, stratejilerini gözden geçiriyor. Şirketler; dijitalleşme, insan kaynağı yönetimi ve kurum kültürü konularında yatırım yaparken, diğer taraftan yeni yetenekleri çekmenin yolunu arıyor.

Belirsizlik, ekonomik sorunlar ve sıkılaşan iş gücü piyasaları insan kaynakları stratejilerinde büyük bir değişim başlattı. Çalışma modellerinden iş yapış şekillerine kadar her aşamada şirketler, değişen trendlere uyum sağlamaya çalışıyor.

İnsan kaynakları departmanlarının stratejik önemi giderek artıyor. İK liderlerine bu süreçte büyük rol düşüyor. Değişimi yönetmeye çalışan liderler yeni stratejiler ve projeler üzerinde çalışıyor. 2015 yılından bu yana yaptığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri’ araştırmasıyla İK liderlerinin yeni dönem stratejilerini ortaya koymayı hedefledik.

Bu yıl listenin birinci sıradaki ismi değişmedi. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ilk sırayı alırken, listenin ikinci ismi Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer oldu. Listenin üçüncü ismi Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın da yerini korudu. 67 bin 417 çalışanı olan Sabancı Holding’deki değişim nedeniyle İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur’un yerini Yeşim Özlale Önen aldı.

Her yıl listemize giren, binlerce kişilik çalışan ordularını yöneten liderlerin işi hiç kolay değil. Pandemiyle hızlanan değişim ve dönüşümü yönetmek için ciddi bir efor gerekiyor.

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, ‘2023 Türkiye C-Suite Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması’nın sonuçlarına göre, 2023 yılında başarılı olmak için CHRO’ların yetenek modelleri üzerinde yeniden düşünmeleri, beceriye dayalı bir organizasyon oluşturmaları, yeni çalışma yöntemleri uygulamaları (uzaktan, hibrit, gig), bütünsel sağlık (well-being) çıktılarına odaklanmaları gerekiyor.

Ayrıca çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamaları ön plana çıkıyor. Araştırmaya göre, firmaların iş stratejilerinde önceliklendirmeyi hedeflediği alanların başında dijitalleşme, insan kaynağı yönetimi ve kurum kültürü geliyor. İş gücü ve beceri açığı ise karşılaşılacağı düşünülen zorluklar arasında.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.