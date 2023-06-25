ARA
Bist 100
5732,86
2,69%
Bist 100
Dolar/TL
26,0388
0,475%
Dolar/TL
Euro/TL
28,4088
0,1428%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0912
0,0275%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1609,46
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

En Güçlü 50 İK Lideri

Çalışma modellerinden iş yapış şekillerine kadar her aşamada değişimi yönetmeye çalışan insan kaynakları departmanları, stratejilerini gözden geçiriyor.

25 Haziran 2023
En Güçlü 50 İK Lideri

Çalışma modellerinden iş yapış şekillerine kadar her aşamada değişimi yönetmeye çalışan insan kaynakları departmanları, stratejilerini gözden geçiriyor. Şirketler; dijitalleşme, insan kaynağı yönetimi ve kurum kültürü konularında yatırım yaparken, diğer taraftan yeni yetenekleri çekmenin yolunu arıyor.

Belirsizlik, ekonomik sorunlar ve sıkılaşan iş gücü piyasaları insan kaynakları stratejilerinde büyük bir değişim başlattı. Çalışma modellerinden iş yapış şekillerine kadar her aşamada şirketler, değişen trendlere uyum sağlamaya çalışıyor. 

İnsan kaynakları departmanlarının stratejik önemi giderek artıyor. İK liderlerine bu süreçte büyük rol düşüyor. Değişimi yönetmeye çalışan liderler yeni stratejiler ve projeler üzerinde çalışıyor. 2015 yılından bu yana yaptığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri’ araştırmasıyla İK liderlerinin yeni dönem stratejilerini ortaya koymayı hedefledik. 

Bu yıl listenin birinci sıradaki ismi değişmedi. Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ilk sırayı alırken, listenin ikinci ismi Anadolu Grubu İK Başkanı Osman Alptürer oldu. Listenin üçüncü ismi Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın da yerini korudu. 67 bin 417 çalışanı olan Sabancı Holding’deki değişim nedeniyle İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur’un yerini Yeşim Özlale Önen aldı. 

Her yıl listemize giren, binlerce kişilik çalışan ordularını yöneten liderlerin işi hiç kolay değil. Pandemiyle hızlanan değişim ve dönüşümü yönetmek için ciddi bir efor gerekiyor. 

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, ‘2023 Türkiye C-Suite Stratejik İnsan Kaynakları Araştırması’nın sonuçlarına göre, 2023 yılında başarılı olmak için CHRO’ların yetenek modelleri üzerinde yeniden düşünmeleri, beceriye dayalı bir organizasyon oluşturmaları, yeni çalışma yöntemleri uygulamaları (uzaktan, hibrit, gig), bütünsel sağlık (well-being) çıktılarına odaklanmaları gerekiyor. 

Ayrıca çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamaları ön plana çıkıyor. Araştırmaya göre, firmaların iş stratejilerinde önceliklendirmeyi hedeflediği alanların başında dijitalleşme, insan kaynağı yönetimi ve kurum kültürü geliyor. İş gücü ve beceri açığı ise karşılaşılacağı düşünülen zorluklar arasında.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1609,46 0,62%
  • ALTIN ONS 1922,51 -0,04%
  • BIST 100 5732,86 2,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0388 0,475%
  • EURO/TURK LIRASI 28,4088 0,1428%
  • EURO/USD 1,0912 0,0275%
  • INGILIZ STERLINI 1,2709 -0,03933%
  • JAPON YENI 143,444 -0,042%
  • KANADA DOLARI 1,31504 -0,04409%
  • RUS RUBLESI 84,41 -1,6888%
Günün En Çok Okunanları
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız oldu, 3 ile vali ataması
Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız oldu, 3 ile vali ataması
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
Titanik enkazına giderken patlama yaşanan Titan'la ilgili yeni detay
GERİ
İLERİ
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Opel'in logosu değişiyor... İşte yeni logo
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız oldu, 3 ile vali ataması
Titan için yürütülen çalışmalar Pakistan'da tepki yarattı
Tapuda yeni dönem 4 Temmuz'da başlıyor
Bayramda Marmara için yağış uyarısı geldi
Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız oldu, 3 ile vali ataması
Bankayı uyarmasına rağmen 3 dakikada 30 bin TL'den oldu, soluğu mahkemede aldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL