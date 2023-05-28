Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket

İlk çeyrekte kârlar göreceli olarak baskı altında kalırken kâr marjları da daraldı. İkinci çeyrekte enflasyon, yüksek finansman maliyeti ve kurdaki oynaklık nedeniyle faaliyet ve finansman giderleri düşük, döviz borcu olmayan ve operasyonel kârlılığı yüksek şirketlerin pozitif ayrışması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2023 ilk çeyrek bilanço sezonunu geride bıraktık. Bu çeyrekte finans dışı şirketlerin yıllık gelir artış trendinin yavaşlayacağı ve önceki çeyreklere göre marjların zayıflayacağı öngörülmüştü.

Marjlardaki zayıflamanın ana nedenleri ise enflasyonda yıllık bazdaki gerileme, asgari ücretin yıllık iki kat artması ve enerji maliyetlerindeki yükseliş olarak sıralanmıştı.

Biz de finans dışı şirketlerin bilançolarını inceleyebilmek adına detaylı bir tablo hazırladık. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya; ilk çeyrekte 500 milyon TL net satış, 50 milyon TL FVAÖK ve 50 milyon TL net kârın altında kalan şirketleri almadık.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıralayarak en iyi sonuçları elde eden 31 şirkete ulaştık.

Birleşim Mühendislik, Boğaziçi Beton, Borusan Mannesmann, Kent Gıda, Afyon Çimento, Alfa Solar Enerji, Akçansa, Yeo Teknoloji, Oyak Çimento ve Çimentaş üç rasyoda da sıralamaya girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.