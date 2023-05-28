ARA
Bist 100
4580,67
3,45%
Bist 100
Dolar/TL
19,9731
0,1595%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4249
0,1833%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0727
-0,0093%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,06
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket

İkinci çeyrekte enflasyon, yüksek finansman maliyeti ve kurdaki oynaklık nedeniyle faaliyet ve finansman giderleri düşük, döviz borcu olmayan ve operasyonel kârlılığı yüksek şirketlerin pozitif ayrışması bekleniyor.

28 Mayıs 2023
Finansal gücüyle dikkat çeken 31 şirket

İlk çeyrekte kârlar göreceli olarak baskı altında kalırken kâr marjları da daraldı. İkinci çeyrekte enflasyon, yüksek finansman maliyeti ve kurdaki oynaklık nedeniyle faaliyet ve finansman giderleri düşük, döviz borcu olmayan ve operasyonel kârlılığı yüksek şirketlerin pozitif ayrışması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2023 ilk çeyrek bilanço sezonunu geride bıraktık. Bu çeyrekte finans dışı şirketlerin yıllık gelir artış trendinin yavaşlayacağı ve önceki çeyreklere göre marjların zayıflayacağı öngörülmüştü. 

Marjlardaki zayıflamanın ana nedenleri ise enflasyonda yıllık bazdaki gerileme, asgari ücretin yıllık iki kat artması ve enerji maliyetlerindeki yükseliş olarak sıralanmıştı. 

Biz de finans dışı şirketlerin bilançolarını inceleyebilmek adına detaylı bir tablo hazırladık. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya; ilk çeyrekte 500 milyon TL net satış, 50 milyon TL FVAÖK ve 50 milyon TL net kârın altında kalan şirketleri almadık. 

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıralayarak en iyi sonuçları elde eden 31 şirkete ulaştık. 

Birleşim Mühendislik, Boğaziçi Beton, Borusan Mannesmann, Kent Gıda, Afyon Çimento, Alfa Solar Enerji, Akçansa, Yeo Teknoloji, Oyak Çimento ve Çimentaş üç rasyoda da sıralamaya girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1250,06 0,45%
  • ALTIN ONS 1946,69 0,3%
  • BIST 100 4580,67 3,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,9731 0,1595%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4249 0,1833%
  • EURO/USD 1,0727 -0,0093%
  • INGILIZ STERLINI 1,2349 0,21587%
  • JAPON YENI 140,647 0,421%
  • KANADA DOLARI 1,36165 -0,18985%
  • RUS RUBLESI 79 -1,2808%
Günün En Çok Okunanları
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Bu otoparkların sayısı artıyor
Bu otoparkların sayısı artıyor
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
34 milyon dolara satılan boş arsa ne söylüyor?
GERİ
İLERİ
Bankacılıktan sonra bu işe girdi: Saksılarda üretiliyor, ihracatı da yapılıyor
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Bu otoparkların sayısı artıyor
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
İş başvurusu yaparken nelere dikkat edilmeli? 13 öneri
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Bu otoparkların sayısı artıyor
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Bu otoparkların sayısı artıyor
Ticaret Bakanlığından personel alımı duyurusu
'2023'ün en iyi 10 oteli' listesine Türkiye'den de bir otel girdi
Tesla Cybertruck'ın iç mekan fotoğrafları internette ortaya çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL