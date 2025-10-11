Garanti BBVA Emeklilik, ‘18 yaş altı BES’te sektör liderliği hedefliyor

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre; 6 Ekim itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 757 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 9 milyon 961 bin 195’e ulaşırken Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise toplam fon büyüklüğü 117,2 milyar TL’ye, katılımcı sayısı 7 milyon 786 bin 224’e yükseldi. Böylece BES+OKS olarak bakıldığında; toplam 1 trilyon 874 milyar TL’lik fon büyüklüğünden ve 17 milyon 747 bin 419 katılımcıdan oluşan bir sistemden söz ediyoruz.

Ekonomist’in 12 - 25 Ekim 2025 tarihli sayısından

Ağustos sonu itibarıyla gönüllü BES ve OKS toplamında 3,4 milyondan fazla katılımcıyla 263 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan Garanti BBVA Emeklilik, özellikle 18 yaş altı BES tarafında oldukça iddialı. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, “Yüzde 20,7’lik pazar payıyla 325 bin 18 yaş altı katılımcıya sahibiz. Bu 325 bin katılımcı, gönüllü BES katılımcılarımızın yüzde 21’ini oluştururken sektörde bu oran yüzde 16” diyor. Bu yıl sisteme dahil olan 151 bin yeni 18 yaş altı katılımcının yüzde 30’unun sisteme Garanti BBVA Emeklilik ile girdiğine de dikkat çeken Gökhan Koca, hedeflerini, ‘18 yaş altı BES’te sektörde lider olmak’ şeklinde özetliyor. Gökhan Koca ile Garanti BBVA Emeklilik’in yol haritasını yayın yönetmenimiz Talip Yılmaz ile birlikte konuştuk. Gökhan Koca’dan yatırımcılara portföy önerilerini de aldık.

HANGİ FONLAR ÖNE ÇIKTI? Ağustos sonu itibarıyla gönüllü BES+OKS olarak toplam fon büyüklüğümüz 263 milyar TL’ye ulaştı; burada gönüllü BES’in payı 247 milyar TL, OKS’nin payı 16 milyar TL oldu. Bu dönemde gönüllü BES fonlarımızdan en yüksek getiriyi sağlayan ilk üç fonumuz yüzde 70 ile ‘Altın Katılım EYF’, yüzde 50 ile ‘Karma EYF’ ve yüzde 40 ile ‘Üçüncü Değişken EYF’ olarak sıralandı, katılımcısı en çok artan fonlarımız ise ‘Altın Katılım EYF’ ve ‘Karma EYF’ oldu. Altın ve altına dayalı varlıklar, son dönemde piyasada oluşan belirsizlikler ve potansiyel getiri beklentisi nedeniyle ilgi odağı durumunda.

BİRİKİMLERE ‘KOÇ’LUK EDİYOR 2017’den beri dijital fon danışmanlık hizmetimiz ‘Fon Koçu’ ile müşterilerimizin risk profillerine uygun fon dağılım önerileri sunuyoruz. 2022’de ‘Otomatik Fon Koçu’ hizmetimizi de hayata geçirerek bu önerilerin müşterilerimizin birikimine otomatik uygulanmasını sağladık. Eylül sonu itibarıyla 86 binden fazla müşterimiz, 19,8 milyar TL fon büyüklüğünü ‘Otomatik Fon Koçu’ ile yönetiyor. ‘Fon Koçu’, bu yıl eylül ayına kadar müşterilerimize altı kez fon dağılım değişikliği önerisinde bulundu, bu önerileri düzenli uygulayan veya ‘Otomatik Fon Koçu’ hizmetimizden yararlanan müşterilerimiz bu sayede yılbaşından beri faizli dağılımlarda ortalama yüzde 34,82 kazanç sağladı. ‘Fon Koçu’ ve ‘Otomatik Fon Koçu’ ile hedefimiz; daha fazla müşteriye ulaşmak ve doğru zamanda uygun bir portföy dağılımıyla müşterilerimizin birikimlerine değer katmak.

YATIRIMCILARA ÖNERİLER Piyasadaki belirsiz koşulların etkisiyle portföy dağılımlarında riski dağıtan bir sepet oluşturmak oldukça önemli. BES yatırımcılarının risk-yaş algısına göre bir dağılım belirlemeleri yararlı olur. 2025 özelinde getirileriyle öne çıkan fonları referans aldığımızda; altın EYF, 2025’teki performansına istinaden dağılımlarda yer alabilecek fonlardan biri. Politika faizi hâlâ yüksek seviyede seyrederken TCMB’nin faiz indirim döngüsünü yavaşlatması/indirim yapmaması durumunda para piyasası EYF portföylerde tutulabilir. Son dönemde BİST-100’ün performansına bağlı olarak portföylerde sınırlı olarak hisse senedi EYF’ye de yer verilebilir.

“18 YAŞ ALTININ PAYI YÜZDE 21” Sektör olarak 1,6 milyona yakın, şirket olarak yüzde 20,7’lik pazar payı ile 325 bin 18 yaş altı katılımcıya sahibiz. Bu 325 bin 18 yaş altı katılımcı, gönüllü BES katılımcılarımızın yüzde 21’ini oluştururken sektör genelinde ise yüzde 16’lık bir oran karşımıza çıkıyor. Sadece bu yıla baktığımızda 151 bin yeni 18 yaş altı katılımcı sisteme dahil oldu. Bu katılımcıların yüzde 30’u sisteme Garanti BBVA Emeklilik ile giriş yaptı. Hedefimiz, bu alanda sektörde lider olmak. Bunun için dijitalleştirdiğimiz süreçler, avantajlı kampanyalarımız ile son hızda çalışmaya devam ediyoruz.