112 şubeye ulaştı: Genç iş gücü ile yükselen strateji

Türkiye’de genç ve kadın istihdamı önceliklendirilmesi gereken bir konu. Genç işsizlik oranı çok yüksek, kadın istihdamı oranı da yüzde 33’lerle gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Genç ve kadın istihdamında öne çıkan sektörlerin başında ise perakende geliyor. Kişisel bakımdan gıda perakendesine ve kahve zincirlerine kadar bir çok alanda bu tabloyu görebiliyoruz. İşte bu dönüşümün merkezindeki markalardan biri de 2007’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Caffé Nero. İngiltere’nin ‘ev gibi hissettiren’ kafe anlayışını Türkiye’ye taşıyan marka, büyümeyi yayılmaktan çok derinleşmek olarak tanımlıyor. Yılda 10 ila 15 mağaza açarak ve yeni açılan şubeler için 150’ye yakın kişiye istihdam sağlayarak yollarına devam ettiklerini söyleyen Caffé Nero Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu, “En büyük, en yaygın olmak gibi bir hedefimiz yok. Biz pazarda farklılıkları olan bir marka olmaya çalışıyoruz” diyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

Bugün Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Caffé Nero, büyümesini kontrollü ve istikrarlı şekilde sürdürüyor. Türkiye, markanın faaliyet gösterdiği 11 ülke arasında İngiltere dışındaki en büyük pazar konumunda. “Türkiye, Caffé Nero’nun İngiltere dışındaki en büyük iş birimi. Satış, mağaza sayısı ve nitelik açısından markaya en çok katkı yapan ülkelerden biriyiz” diyen Yanıkoğlu, zincirin temel felsefesinin tatta tutarlılık olduğunu belirtiyor.

YEMEK KISMI DA BÜYÜYOR

Bu klasik çizgi, mekân tasarımında da sürüyor. Caffé Nero mağazaları genellikle tarihi ya da karakterli binalarda konumlanıyor. Bu bazen bir eski bir Rum okulu bazen de 70 yaşındaki tarihi bir köşk olabiliyor. Aynı yaklaşım, yiyecek menüsüne de yansıyor. “Artık sadece kruvasan ya da poğaça değil; karın doyurmaya uygun, pratik çözümler de sunuyoruz. Bu kategorimizle de rakiplerimizden ayrışıyoruz” diye anlatan Yanıkoğlu, markanın bu yaklaşımının, büyüyen ‘al-götür’ trendine uygun bir yapı kurduğunu belirtiyor.

Öte yandan kahve pazarı, ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ediyor. Artan restoran fiyatları, tüketiciyi daha erişilebilir mekanlara yönlendiriyor. Artık insanların hem sosyalleşmek hem de yeme – içme için restoranlardan çok kafeleri tercih ettiklerini söyleyen Yanıkoğlu, “Servisli mekanların fiyatlarının yüksek gelmesi tüketiciyi bize yöneltiyor. Restoranlardan pazar payı alıyoruz” diye ekliyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERİ HEDEFLİYOR

Markanın yatırımları ise ciddi boyutta. Bir Caffé Nero mağazası ortalama 300–400 bin dolar yatırım gerektiriyor ve geri dönüş süresi yaklaşık üç yıl. Şirket bayilik vermiyor; tüm mağazalar kendi yatırımıyla açılıyor. Bu da markanın kalite ve deneyim üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Bugün; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bodrum ve Ayvalık’ta şubeleri olduğunu ve yakın gelecekte mevcut şehirlerde derinleşmeyi planladıklarını ifade eden Yanıkoğlu, “Antalya gibi yeni büyük pazarlara adım atmayı hedefliyoruz. Her yere yayılmak değil, bulunduğumuz yerlerde daha nüfuz etmek istiyoruz. Gelecekte büyüklük açısından ilk 10 ilde olma hedefimiz var” diye anlatıyor.

KADIN ÇALIŞAN ORANI ARTTI

Perakende sektöründe çalışan devir oranları yüksekken, Caffé Nero genç çalışanlarıyla farklı bir dinamik oluşturmuş durumda. 950 kişilik ekipte yaş ortalamasının 20’lerde olduğunu ifade eden Yanıkoğlu, “Gençlerle çalışıyoruz, onların hayatı dinamik. Çalışma saatlerimiz uzun ama bizde tutunanlar hızlı kariyer yapıyor. Kadın çalışan oranımızı da artırdık, şu anda yüzde 40 seviyesinde” diyor.