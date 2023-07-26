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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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İDDMİB, Metal Endeksi’yle sektörü analiz edecek

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ‘Metal Endeksi’ çalışmasını hayata geçirdi. İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, genel bir analiz yaparak ihracatçı firmalara yön gösterip sürdürülebilir ihracatı sağlamayı, sektörü bekleyen fırsatlar ve risklere değinerek ihracatı kuvvetlendirmeyi ve ayrıca bu çalışmanın diğer sektörler için de örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini belirtti.

26 Temmuz 2023
İDDMİB, Metal Endeksi’yle sektörü analiz edecek

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB); metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve ihracat taleplerini izlemek ve değerlendirmek sektör ve ihracatçılarını bilgilendirmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kâr marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek için ‘TR-METALENDEKS:TÜRKİYE METAL SANAYİ İHRACAT ENDEKSİ’ni hayata geçirdi.

Endeks tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bu çalışmanın hem Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünü genel olarak ele aldığını hem de alt sektörler bazında sektörlerin nabzını tutacağını duyurdu. Tecdelioğlu, “TR-METALENDEKS için her ay İDDMİB olarak üyelerimize alt sektörlerimize göre (Hırdavat, Mutfak, Bakır, Alüminyum, Armatür ve Döküm) hem online hem de telefonla ihracat beklenti endeks anketleri doldurtuyoruz. Bu anket sonuçlarını 2022 yılının Ekim ayından beridir ihracat değer, miktar ve birim fiyat verileri ile birlikte raporluyoruz.” dedi. 

TÜRKİYE'NİN 6. BÜYÜK SEKTÖRÜ

Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün Ocak-Haziran dönemi ihracatının 6,63 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde birim ihraç fiyatının ise 4,59 dolar olduğu bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Alüminyum, bakır, döküm, hırdavat, armatür, mutfak eşyaları ve yapı malzemeleri sektörleriyle ilgili veriyi, beklentiyi ve dünyadaki değişimi, ihracatın aşağı veya yukarı değer olarak, miktar olarak her türlü hareketinin ihracat yapan firmalarla paralellik göstermesi için bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Endeksi hazırlarken yapılan ankette sorduğumuz sorularla ihracatın gelecek dönemdeki sipariş stoğunu öğreniyoruz, üretim kapasitelerindeki boşluğun olup olmadığını öğreniyoruz, yarattıkları değerdeki katma değeri öğrenmeye çalışıyoruz. Bu verileri piyasayla, ekonomi yönetimi ve ilgili bakanlıklarımızla paylaşarak sektörlerimizle ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayarak bu yönde gerekli teşvik ve desteklerin verilmesini, kapasitelerin arttırılması ve yatırımların devam etmesi için sektörel bazda önem arz ettiğini ve gelecek dönemde bu sektörlerin dünyada alacağı pazar paylarının arttırılmasıyla ilgili bize yön göstermesini sağlayacağız. Böylelikle sektör rakamlarımızla Bakanlıklarımızın beş yıllık program dahilinde geliştirdiği sektörel planlarımıza yön vermeleri için alt yapı sağlamış olacağız." dedi.

 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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