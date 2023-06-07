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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İlaç sektörü ‘kur’ düzenlemesi bekliyor

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, “Yeni getireceğimiz yenilikçi ürünler için kurun birebir verilmesini, belli bir zamanı geçen ürünler için ise belli bir oranın korunmasını önerdik” diyor.

07 Haziran 2023
İlaç sektörü ‘kur’ düzenlemesi bekliyor

Son 2 yılda Türkiye’de 450 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını dile getiren AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, “Yeni getireceğimiz yenilikçi ürünler için kurun birebir verilmesini, belli bir zamanı geçen ürünler için ise belli bir oranın korunmasını önerdik” diyor.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de pandemi sonrasında, ilaç sektöründeki tıbbi çalışmalar hız ve çeşitlilik kazandı. 

Özellikle onkoloji, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar, solunum ve immünoloji olmak üzere üç tedavi alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan İngiltere merkezli AstraZeneca da bu şirketlerden biri. 

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 44 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan şirketin yenilikçi ilaçları dünya çapında milyonlarca hasta tarafından kullanılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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