İlk çeyrekte BİST’te yeni rekor gelir mi? 2 uzmandan piyasa ve portföy değerlendirmesi

Politika faizini yüzde 45’e yükselterek sıkılaştırma döngüsünü tamamlayan TCMB’nin risklerin artması durumunda ek sıkılaştırmaya açık kapı bırakması ve ABD-Türkiye ilişkilerinden alınan iyimser sinyaller varlık fiyatlarının geçen haftayı iyimser bir zeminde tamamlamasını sağladı. Bu kapsamda 26 Ocak Cuma günü 2023 Ekim’den bu yana aşmakta zorlandığı 8.150 puanın belirgin şekilde üzerinde, 8.346 seviyesinden kapanış yapan BİST-100 Endeksi; geçen hafta yakaladığı iyimserliği yeni haftaya başlarken de devam ettiriyor. 29 Ocak Pazartesi gününü 8.472 puanla kapatan endeks, 30 Ocak Salı günü içi hareketlerde de 8.500 seviyesinin üzerini test etti.

“ARTIK İLK HEDEF, 8.563 PUAN”

BİST-100 Endeksi’nin kritik önemdeki teknik seviyeleri geride bırakmasının ardından momentum kazandığı görülüyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; özellikle ABD ile pürüzlerin giderilmesinin ve F-16 alımında sağlanan ilerlemenin risk iştahına pozitif yansıdığını söylüyor. Endeksin tarihi zirvesi olan 8.563 puanın artık ilk hedef haline geldiği analizini yapan Akyol’a göre; bu seviyenin de geride bırakılması durumunda momentumun kuvvetlendiği görülebilir.

Dolayısıyla önümüzdeki süre zarfında endeksin tarihi zirvesiyle mücadelesi takip edilecek.

Yurtdışında yatırımcılar yarın sonuçlanacak olan yılın ilk FED toplantısına odaklanmış durumda. Murat Akyol; “Küresel piyasaların FED öncesinde trend oluşturmakta zorlanması limitleyici bir zemin yaratsa da BİST’in daha çok iç dinamiklerle yön bulması belirgin bir etki görmemize izin vermiyor. Bu kapsamda son bir haftada pozitif bir ayrışma söz konusu” diyor. Akyol; yarın sonuçlanacak FED toplantısının ardından Borsa İstanbul’un küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine hassasiyetinin biraz daha artmasının muhtemel göründüğünü de sözlerine ekliyor.

İKİ UZMANDAN PİYASA VE PORTFÖY YORUMLARI

2024’ün birinci çeyreğinin ilk ayının sonuna gelirken orta vadede bu çeyreğinin sonuna ilişkin beklentiler de güncelleniyor. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır ile InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan’dan BİST-100’de mart ayı sonuna ilişkin öngörülerini ekonomist.com.tr okuyucuları için aldık.

“BİST-100’DE YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ”

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü:

“ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK”

2024 yılı ilk çeyrekte yurtiçi piyasaların gündeminde yerel seçim ve yükselen enflasyona karşın TCMB’nin para politikasına yönelik vereceği mesajlar, yurtdışında ise FED ve ECB gibi majör merkez bankalarının gelecek dönemdeki faiz indirimi konusundaki mesajlarıyla Rusya-Ukrayna, İsrail-Hamas gibi jeopolitik risk temalarına yönelik güncel gelişmeler takip edilecek. Yerel seçim öncesinde asgari ücret ve emeklilere yapılan iyileştirme, enerji maliyetlerinde ÖTV ve fiyat artışlarına yönelik düzenleme yılın ilk ayında enflasyonda önemli yükselişleri beraberinde getirebilecekken yılın ortasına kadar enflasyondaki yükselişin devam etmesi ve zirve yapması Sayın Erkan ve Şimşek açıklamalarıyla teyit kazanıyor.

“FAİZLERİN SABİT KALACAĞI DÜŞÜNCESİ BORSAYI DESTEKLER”

Her ne kadar TCMB sürece ilişkin sıkı para politikası mesajlarıyla enflasyon mücadelesini sürdürse de faiz oranlarının enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşmadığı müddetçe sabit kalacağına yönelik düşünceler borsa cephesindeki iyimser fiyatlamanın devam etmesini sağlayabilir. Burada yabancı yatırımcının seçim öncesindeki performansı, “TL bazlı zirve seviyesi yenilenecek mi?” sorusunun cevabı için önem arz ediyor. Fiyatlama açısından BİST’te 110 günlük ortalama seviye olan 7.600 üzerinde kalındığı müddetçe iyimser görünüm devam edebilir, 8.150 üzerindeki kalıcılıkla ise 8.560 zirvesi ve yeni zirve görünümü gündemimizi meşgul edebilir.

“HİSSE AĞIRLIĞI ÖN PLANDA TUTULABİLİR”

2024 ilk çeyrek piyasalar açısından belirsizliğin ön planda yer aldığı bir dönem. Bu dönemin ilk ayını yüzde 10’u aşan pozitif performansla BİST-100, yüzde 2,50’ye yakın pozitif performansla dolar/TL, yüzde 35-45 arasında değişen oranlarla TL mevduat ve global cephede iyimser performans sunamayan ons altına karşın dirençli duran ve başa baş seviyesine yakın pozitif performans ile ocak ayını kapatmaya çalışan bir gram altın söz konusu. Yerel seçim öncesinde TCMB’nin enflasyon ile mücadelesinde izleyeceği para politikası kararları önemli olmakla birlikte ocak ayı para politikası kararları içerisinde enflasyon üzerinde ek bir baskı oluşmadığı müddetçe mevcut faizin sabit kalacağına yönelik verdiği mesaj, yılın ilk yarısında zirve yapması beklenen enflasyon ve TL mevduat faiz oranlarının eskiye oranla izlediği düşüş portföy içerisinde hikayesi olan ve güncel gelişmelere karşı hızlı bir şekilde adapte olabilecek hisse ağırlığını ön planda tutabilir.

“TL MEVDUAT VE ALTIN DA PORTFÖYDE OLMALI”

Bu açıdan portföy ağırlığımızda hisse, TL mevduat ve altın en çok dikkate alacağımız finansal enstrümanlar. Her ne kadar bazı düşüşler izlense de borsa dışı alternatifler arasında TL mevduat güçlü kalmayı sürdürüyor. Ek olarak FED ve ECB faiz indirimleri ve ABD seçimi gibi gelecek dönemki global değişimler, hisse ve TL mevduat sonrası altının da portföy içerisindeki ağırlığının yüksek olmasını sağlıyor. İlk çeyrek sonuna kadarki süreçte; yüzde 35 hisse, yüzde 5 dolar, yüzde 5 Euro, yüzde 30 TL mevduat, yüzde 5 ÖST fonu ve yüzde 20 altın şeklinde bir portföy dağılımı yapılabilir.



“PORTFÖYLERDE HİSSEYE YÜZDE 40 PAY AYRILABİLİR”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:

“ILIMLI BİR YÜKSELİŞ TRENDİ HÂKİM OLABİLİR”

2024 yılına borsada alımlarla başladık ancak işlem hacminin hala zayıf kalması ve yeni para girişlerinin zayıflığı BİST-100 Endeksi tarafında mart ayındaki yerel seçimlere kadar yukarı yönlü hareketlerin görece sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. İlk çeyrekte, daha önceki 8.560 seviyelerini test eden BİST-100 Endeksi’nin bu seviyeleri geçerek 9.000 sınırına gelmesini beklesek de ancak seçim sonrasında ivmelenmenin artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde olumsuz haberler akışlarında kısa vadeli satış tepkileri görsek de ılımlı bir yükseliş trendinin hâkim olacağı görüşündeyiz.

“YABANCI İLGİSİ BİST’İ CAZİP KILABİLİR”

Sıkılaştırıcı adımlara bağlı olarak mevduat faizlerinin yükselmesi ve altın tarafındaki yukarı yönlü hareketler borsaya alternatif oluştururken, borsa için aynı zamanda baskı unsuru oldular. Yılın ilk çeyreğinde de bu durumun devam etmesini beklesek de makroekonomik dengelenme, yabancı yatırımcının ilgisinin artmaya devam edeceği beklentisi borsayı cazip kılmaya devam ediyor. Dolayısıyla ilk çeyrek sonuna kadarki süreçte yatırımcılar; portföylerinin yüzde 40’ını hisseye, yüzde 5’ini dolara, yüzde 5’ini Euro’ya, altındaki yükseliş beklentileriyle yüzde 30’unu altına ve yüzde 20’sini TL mevduata ayırabilir.