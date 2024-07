İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket

Yurt içi piyasalar, bu haftaya Moody’s’in çift kademe not artırmasının ve görünümü ‘pozitifte’ tutmasının verdiği moralle başladı. Piyasaların beklentisi Moody’s’in kredi notunu bir kademe artırmasıydı ve görünümü ‘pozitif’ olarak tutmasıydı. Moody’s bir ilke imza atarak Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artış ile ‘B1’ seviyesine yükseltti.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; görünümün pozitif olarak belirlenmesinin gelecek 18 ay içinde yeni bir not artırımına da kapının açık olduğuna işaret ettiğini kaydediyor. “Böylece son dört ayda üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artırımı gelmiş oldu” diyen Akyol; Moody’s özelinde bakıldığında ise kurumun 11 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin kredi notunu artırdığına dikkat çekiyor. Murat Akyol; son artırımın Mayıs 2013’te notun ‘Ba1’den yatırım yapılabilir seviye olan ‘Baa3’e yükseltilmesiyle geldiği bilgisini de veriyor.

“NOT ARTIŞI GELDİ AMA YOLCULUK KISA DEĞİL”

Peki, Türkiye not artırımı sonrası nerede? Türkiye’nin notu yüksek kredi riskinden çıkışın son basamağı olan ‘B1’ (B+) seviyesine yükseldi. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; bundan sonraki ilk hedefin ‘yatırım yapılabilir’ kategorisinden önceki son grup olan ‘spekülatif’ kademesinin ilk basamağı olan ‘Ba3’e (BB-) ulaşmak. ‘Yatırım yapılabilir’ seviyesi olan ‘Baa3’, (BBB-) ulaşılması için ise dört kademe not artışı gerektiğini kaydeden Gürleyen; “Ama maalesef yolculuk kısa değil. Türkiye’nin 2004 yılı sonrası ‘B+’ seviyesinden ‘BB-’ seviyesine ulaşması 11 ay, ‘BB-’ düzeyine gelmesi 5 yıl sürdü. Yatırım yapılabilir (‘Baa3’, ‘BBB-’) düzeyine yükselmemiz ise 9 yılı buldu” diyor.

YENİ POZİSYON ALINMALI MI?

Bu süreçte piyasa fiyatlamalarının nasıl etkileneceği de merak ediliyor? Türkiye hisse senetlerinin dünyaya iskontosunun ‘yatırım yapılabilir’ seviyesinin kazanıldığı 2012 yılında yüzde 10-15 bandına gerilediği bilgisini veren Serhat Gürleyen’a göre; benzer senaryo tekrarlanırsa, önümüzdeki 3-4 yılda dünyayı ortalama yüzde 10 yenebiliriz. Gürleyen; ‘Yatırımı olmayanlar not artışı oldu diye Türkiye piyasalarında yeni pozisyon almalı mı? sorusunu ise şöyle cevaplıyor:

“Uzun vadeli düşünen ve kaldıraç kullanmayan yatırımcılar elbette Türkiye piyasalarında yeni pozisyon alabilir. Ancak kısa vadeli pozisyon için kâr satışını beklemek daha doğru olur. Yüksek frekanslı işlem yapanların çoğu not artırımları olacak diye önden pozisyon aldı. İyi haber sonrası yeni pozisyon alınması kısa vadede zarara yol açabilir.”

BİST, BANKALAR ÖNCÜLÜĞÜNDE GERİLİYOR

Çift kademe not artışıyla haftaya güçlü başlayan Borsa İstanbul (BİST), salı günü banka hisselerinde yaşanan sert satışlarla geriledi ve 11.090 seviyesinden kapattı. Bugün sabah saatlerinde 11.020’lerin altına kadar gerileyen endeksin öğle saatleri itibarıyla ise 11.050 seviyesinin üzerinde tutunmak için çabaladığı ve 11.070’leri test ettiği görülüyor.

Uluslararası yatırım bankalarının ikinci çeyreğe yönelik karamsar tahminlerinin geri çekilmede etkili olduğu kaydediliyor. Nitekim dün, JP Morgan, Türk bankacılık sektörüyle ilgili yeni bir rapor yayımladı. Türk bankalarının ikinci çeyrek bilanço dönemine dair raporda; ana trendin daha da kötüleşeceği öngörülürken, bu çeyreğin bir dip noktası olacağı belirtildi.

11.200 DİRENCİ AŞILMAZSA…

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; ikinci çeyrek kâr beklentisi zayıf olan bankaların endeksin gerisinde kalmaya devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Gürleyen; kısa vadede 11.000-11.050 destek bandının takip edilebileceği, direnç aralığının ise 11.200-11.250 bölgesi olduğu analizini de yapılıyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol; teknik açıdan 11.200’ün üzerinde kalıcı olamayan BİST’in geri çekilmeleri 11.000 puanın üzerinde karşılamasını ‘baskının artmaması’ adına önemli buluyor. “Fakat 11.200 civarı giderek belirginleşen bir dirence dönüşmüş durumda” diyen Akyol’a göre; bu direnç bölgesi aşılamazsa endekste kırılganlığın artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

SON 1 AYDA YABANCILAR HANGİ HİSSELERİ TERCİH ETTİ?

Piyasalarda son durum böyleyken yatırımcılara hisse seçimlerinde yol göstermek adına İş Yatırım; takip listesinde en az yüzde 35 getiri potansiyeli sunan ve son 1 ayda yabancı oranı artan hisseleri araştırdı. İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Astor Enerji, Vestel Elektronik, Akfen Yenilenebilir Enerji, Ülker Bisküvi, Tofaş Oto, Emlak GYO, İş GYO, Yataş ve Arçelik yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu şirket hisselerinin 19 Temmuz itibarıyla son 1 ayda yabancı oranında yaşanan artışa göre yaptı. İş Yatırım’ın tablosunda yer verdiği bu hisseler, aynı zamanda, 19 Temmuz kapanışı itibarıyla en az yüzde 35 getiri potansiyeline sahip. Burada getiri potansiyelinin İş Yatırım’ın bu hisselerde belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandığının da altını çizelim. Yüzde 71,57’lik getiri potansiyeliyle ilk sırada Tofaş Oto, ikinci sırada yüzde 70,35’lik getiri potansiyeliyle Emlak GYO yer alıyor.

Tabloda yer alan ve getiri potansiyeli yüksek olan bu 9 hisse, yabancı yatırımcıların borsada daha çok satış tarafında yer aldığı son 1 aylık süreçte yabancı oranının arttığı hisseler olması nedeniyle de öne çıkıyor. Buna göre; son 1 ayda yabancı takas payını en çok artıran şirket, 12,03 baz puan artışla Astor Enerji oldu. Onu 1,18’lik baz puan artışıyla Vestel Elektronik takip etti.

Söz konusu liste şöyle:

İş Yatırım’ın bu 9 şirkete ilişkin güncel hedef fiyat ve önerileri ise şöyle:

Astor Enerji: 133,61 TL - AL

Vestel Elektronik: 105,26 TL - AL

Akfen Yenilenebilir Enerji: 37,73 TL - AL

Ülker Bisküvi: 240,00 TL - AL

Tofaş Oto: 510,00 TL - AL

Emlak GYO: 20,63 TL - AL

İş GYO: 27,05 - AL

Yataş: 54,45 TL - AL

Arçelik: 229,42 TL - AL