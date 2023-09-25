ARA
Bist 100
8242,36
2,53%
Bist 100
Dolar/TL
27,2074
0,1458%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9077
-0,148%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
-0,1837%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1685,08
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

"İstanbul başarırsa tüm şehirler başarır"

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan, 2023 yılı temasının ‘Şehrini Keşfet- Gelecek ENERJİNİ KORU!’ olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, Türkiye 670 belediyenin katılımıyla tüm zamanların katılım rekorunu kırdı. Etkinliğin son gününde, İstanbul Boğazı’nda elektrikli deniz taksiyi deneyimleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile konuştuk. Landrut “İstanbul başarırsa tüm şehirler başarır’ mesajını verdi.

25 Eylül 2023
"İstanbul başarırsa tüm şehirler başarır"

“Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” (SKUP Türkiye) kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel hareketlilik yöntemlerinin yaygınlaşmasını teşvik ediyor. Ülkeleri daha yaşanabilir kentlere kavuşturmayı amaçlıyor. SKUP Türkiye projesi ile Avrupa, Hareketlilik Haftası’nın kazanımları tüm yıla yayılarak uygulanacak. 2002 yılında Avrupa’da başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği, 2012’den bu yana Türkiye’de de düzenleniyor. Türkiye’de bu yıl 670 belediyenin katılımıyla Avrupa’da bugüne kadar ulaşılmış en yüksek katılım sağlanmış oldu.

16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğin son gününde, İstanbul Boğazı’nda elektrikli deniz taksiyi birlikte deneyimlediğimiz Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile konuştuk. Landrut şu mesajları verdi:

ULAŞIMIN KARBON SALINIMI YÜKSEK 

İklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu için karbon emisyonlarının azaltılması gerektiğini ve bunun nasıl yapılabileceğini biliyoruz. Bütün bu süreçte ulaşımın çok büyük bir payı var. Karbondioksit emisyon oranı en fazla payı olan sektörlerin başında ulaşım geliyor. Büyükşehirler kirleticilerin başında geliyor. Fakat kısa bir süre içerisinde çok büyük değişiklik yapabileceğiniz yerler, fırsatlar var. 

Büyükelçi Landrut, Yayın Yönetmenimiz Talip Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

 

BELEDİYE BU İŞE KENDİNİ ADADI

Bugün İstanbul’da olduğum için çok mutluyum. Çünkü buradaki belediyenin bu işe kendini adadığını görüyorum. Evet, Avrupa Birliği olarak finansman konusunda, planlama konusunda yardımcı oluyoruz; ama asıl bunu belediyenin ve şehrin üstlenmesi gerekiyor. Vatandaşların ikna edilmesi ve davranışsal değişiklik yapması gerekiyor. Özel sektör de aynı şekilde inanmalı ve katkısını artırarak devam ettirecek. Eğer insanlar buna inanmazsa sahiplenmezse başarılı olamayız. İnsanlar da bu sıkışık trafiğin olduğu yollarda bir ömür geçmeyeceğinin farkındalar. Mutlaka vatandaşlarla iletişim stratejisinin entegre olarak kullanılması gerekiyor. Yani kendi özel araçlarına alternatif olan yöntemin daha pahalı olmaması gerekiyor. Daha fazla vakit almaması gerekiyor. Eğer İstanbul inanır ve başarırsa her şehir başarır.

 

PROJE VE FİNANSMAN DESTEĞİ VERİYORUZ

İşin planlama aşamasında ve finansman kısmında çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul’da deniz yolu taşımacılığının karbonsuzlaştırılması projesi kapsamında bir finansmanımız var. Bunu Dünya Bankası ile yapıyoruz. Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşları da dönüşüm için gerekli finansal desteği sağlayacaklarını ifade ediyorlar. Fakat henüz bir sözleşme imzalanmış değil. İstanbul’un dönüşümünde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 3 şehir ziyaret ettim. Türkiye’de sadece 10 şehirdeki planlama için katkımız hibe şeklinde 35 milyon Euro.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1685,08 0,2%
  • ALTIN ONS 1926,38 0,05%
  • BIST 100 8242,36 2,53%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,2074 0,1458%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9077 -0,148%
  • EURO/USD 1,0625 -0,1837%
  • INGILIZ STERLINI 1,22193 -0,2111%
  • JAPON YENI 148,697 0,291%
  • KANADA DOLARI 1,3468 -0,12273%
  • RUS RUBLESI 96,1775 -0,1272%
Günün En Çok Okunanları
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Yenikapı Boat Shoh 16 Aralık’ta kapılarını açıyor
GERİ
İLERİ
Bennu asteroidinden alınan örnekler dünyaya ulaştı: Peki, önemi ne?
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Türkiye'de 2 yıldır üretimi artıyor: Peki, neden?
'Otomotiv, son 2-3 aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı'
Türkiye-Japonya işbirliğinde öne çıkan sektör
Ek MTV'de ne kadar ödeme yapıldı?
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL