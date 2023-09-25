"İstanbul başarırsa tüm şehirler başarır"

“Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi” (SKUP Türkiye) kapsamında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel hareketlilik yöntemlerinin yaygınlaşmasını teşvik ediyor. Ülkeleri daha yaşanabilir kentlere kavuşturmayı amaçlıyor. SKUP Türkiye projesi ile Avrupa, Hareketlilik Haftası’nın kazanımları tüm yıla yayılarak uygulanacak. 2002 yılında Avrupa’da başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği, 2012’den bu yana Türkiye’de de düzenleniyor. Türkiye’de bu yıl 670 belediyenin katılımıyla Avrupa’da bugüne kadar ulaşılmış en yüksek katılım sağlanmış oldu.

16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğin son gününde, İstanbul Boğazı’nda elektrikli deniz taksiyi birlikte deneyimlediğimiz Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile konuştuk. Landrut şu mesajları verdi:

ULAŞIMIN KARBON SALINIMI YÜKSEK

İklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu için karbon emisyonlarının azaltılması gerektiğini ve bunun nasıl yapılabileceğini biliyoruz. Bütün bu süreçte ulaşımın çok büyük bir payı var. Karbondioksit emisyon oranı en fazla payı olan sektörlerin başında ulaşım geliyor. Büyükşehirler kirleticilerin başında geliyor. Fakat kısa bir süre içerisinde çok büyük değişiklik yapabileceğiniz yerler, fırsatlar var.

Büyükelçi Landrut, Yayın Yönetmenimiz Talip Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

BELEDİYE BU İŞE KENDİNİ ADADI

Bugün İstanbul’da olduğum için çok mutluyum. Çünkü buradaki belediyenin bu işe kendini adadığını görüyorum. Evet, Avrupa Birliği olarak finansman konusunda, planlama konusunda yardımcı oluyoruz; ama asıl bunu belediyenin ve şehrin üstlenmesi gerekiyor. Vatandaşların ikna edilmesi ve davranışsal değişiklik yapması gerekiyor. Özel sektör de aynı şekilde inanmalı ve katkısını artırarak devam ettirecek. Eğer insanlar buna inanmazsa sahiplenmezse başarılı olamayız. İnsanlar da bu sıkışık trafiğin olduğu yollarda bir ömür geçmeyeceğinin farkındalar. Mutlaka vatandaşlarla iletişim stratejisinin entegre olarak kullanılması gerekiyor. Yani kendi özel araçlarına alternatif olan yöntemin daha pahalı olmaması gerekiyor. Daha fazla vakit almaması gerekiyor. Eğer İstanbul inanır ve başarırsa her şehir başarır.

PROJE VE FİNANSMAN DESTEĞİ VERİYORUZ

İşin planlama aşamasında ve finansman kısmında çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul’da deniz yolu taşımacılığının karbonsuzlaştırılması projesi kapsamında bir finansmanımız var. Bunu Dünya Bankası ile yapıyoruz. Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşları da dönüşüm için gerekli finansal desteği sağlayacaklarını ifade ediyorlar. Fakat henüz bir sözleşme imzalanmış değil. İstanbul’un dönüşümünde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 3 şehir ziyaret ettim. Türkiye’de sadece 10 şehirdeki planlama için katkımız hibe şeklinde 35 milyon Euro.