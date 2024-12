İsviçreli markanın Türkiye deposu oldu

Aromaterapi, doğal yağların zihin ve beden üzerindeki iyileştirici etkilerinden faydalanan bir terapi yöntemi olarak, son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başladı.

Kobi Girişim eki Aralık 2024 sayısından

Modern yaşamın getirdiği stres, kaygı ve fiziksel rahatsızlıklarla başa çıkmak isteyen birçok kişi, bu eski tedavi yöntemine yöneliyor. Uzmanlar, doğru aromatik yağların kullanılmasının, fiziksel rahatlama sağlamakla kalmayıp, duygusal dengeyi de destekleyebileceğini belirtiyor. Girişimci Burcu Mısırlı, aromaterapinin faydaları ve kullanım yöntemleri hakkında birçok soruya yanıt veren biri isim. “Yoga eğitmeniyim ve bu alana yönelik tüm ürünleri ürettiğim bir markam vardı. Sonra ilgi alanım olan aromaterapi üzerine de eğitimler aldım. Kendi aromaterapi yağımı çıkarmak istedim ama bu alanın hiç de kolay olmadığını gördüm. O nedenle İsviçre merkezli Vivasan markasını Türkiye’ye getirmeye karar verdim” diye anlatan Mısırlı ile girişimcilik yolculuğunu konuştuk.

Biraz kendinizden bahseder misiniz?

10 yıllık bankacılık kariyerimi geride bıraktıktan sonra, evlendim ve oğlum Tibet’in annesi oldum. Uzun yıllar süren eğitimlerin ardından yoga ve kuantum bilinçaltı drama eğitmenliğine başladım. Seçtiğim bu yeni yaşam şeklim beni sağlıklı şifalanma sistemini benimsemeye ittiğinden bu yana alternatif iyileşme yöntemleriyle iyileşmeyi seçiyorum.

Girişim öykünüzü anlatır mısınız?

‘Natur-re’ markası yoga eğitmenliğim ile başladı. Öncelikle halk eğitim merkezlerinde ücretsiz yoga dersleri vermeye başladım. Bu dönemde ihtiyaç dahilinde ileri yaştaki kadınlara bu marka çatısı altında minder üreterek başladı girişim yolculuğum. Sonra iş gelişti ve bir markaya evrildi. Dünyada bulunan ve yogada kullanılan tüm malzemeleri üretirken buldum kendimi. Sonra buna eklenen destek malzemeleri ve en sonunda adımın ‘Burcu’ olmasından dolayı hep derin ilgi duyduğum ve hayatımın bir parçası olan kokularla ilgili holistik aromaterapi eğitimleri aldım.

Bu alana ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Çocukluğumdan itibaren asker çocuğu olmam sebebiyle iki yılda bir şehir değiştiren biriyim. Dolayısıyla farklı coğrafyalarda büyürken topraktan gelene sonsuz saygı duydum, hep ilgiliydim bitkilere. Pandemi sürecinde kendime ayırabildiğim vakit ile eğitim almaya karar verdim. Holistik aromaterapi ve ustalık eğitimlerimi tamamladım. Son beş yıldır ‘aroma terapist’ olarak bildiklerimi ihtiyacı olanlara aktarmaya gönüllü oldum.

Peki bu alandaki markanızı biraz tanıtır mısınız? Bu marka ile nasıl tanıştınız?

‘Vivasan’ markasının Türkiye deposu olmaya aromaterapi eğitimleri aldığım hocam Elif ile tanıştıktan sonra karar verdim. Kendi markam adına yağ üretmek için araştırma yaparken, bu işin hiç kolay olmadığını öğrendim. Hammadde tedariği, distilasyon ve sürekliliğin en zor aşamalar olduğunu gördüm. Ben de 28 yıldır dünyanın en iyi uçucu yağlarını üreten İsviçre merkezli Vivasan ile yola devam etmeye karar verdim. Yaklaşık 3 yıldır dünyanın en kaliteli ve iyileştirici uçucu yağlarıyla şifalanmaya ve çevreme destek olmaya devam ediyorum.

Kaç çeşit ürünü tüketicilerle buluşturuyorsunuz?

Uçucu yağ olarak 34 çeşit ürün var. Ancak yine uçucu yağlar ile hazırlanan kremler ve gıda takviyeleri de mevcut. Ünlü bir osmolog tarafından hazırlanın özel karışım yağları da mevcut. Uyku için sleep well, nefes için respira, kadın erkek çekimi için afrodizyak seduction, hijyen için hygie, uzun ve sağlıklı yaşam için orac değeri 1.5 milyon olan long life, konsatrayon ve yaşam yaşam enerjisi için get up, Japonların sağlık poliçelerinde dahi olan orman banyosu için shinrin yoku gibi karışım uçucu yağlar da mevcut.

Satış kanallarınız neler?

Kendi web sitem olan www.natur-re.com sitesinden satış yapıyorum.

Ürünlerinize ilgi nasıl, en çok hangi kitle satın alıyor?

Aromaterapi 7’den 70’e herkese çok faydalı. Çocuklar, hayvanlar, evimiz, kadın, erkek, yaşlılar, yaşlı bakımı, ergenler ve bitkiler için çok faydalı. Dolayısıyla herkes tarafından tercih edilen güvenilir ve fiyat odaklı değil, iyileşmeye odaklı herkes tarafından alınıyor.

Farklı alanlarda da girişimleriniz var mı?

Çok farklı bir alan da bir girişimim var. 6 ay önce babamı kanserden kaybettim. Ve bu sürecin ardından kanser hastalarına faydalı olmaya çalışıyorum. ‘Kübamed Türkiye’ isimli bir şirkete ortağım. Küba Sağlık Bakanlığı’nın temsilciğini yürütüyoruz. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden Küba’da başta kanser tedavisi bağımlılık, deri hastalıkları, diyabetik ayak ülser, gece körlüğü hastalarına Küba’daki tedavi süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Aromaterapi nedir?

Sadece nefes alarak bile uygulayabileceğiniz bir terapi yöntemidir. Kokular milisaniye içinde beynimizin limbik sistemine ulaşırlar. Limbik sistem korku, güven, iyi veya kötü hissetme gibi duyguları hissetmeyi ve tepki vermemizi sağlar. Doğru koku kullanmak önemlidir, çünkü yapay kokular limbik sistemimize zarar verir. Yaşam enerjimiz açısından çok önemli olan limbik sistemin 3 ana elemanı var. Bunların ilk hipotalamus; koku frekansları salgılanan hormonları harekete geçirir. İkincisi hipocampus; öğrenme merkezi, kalıcı merkezi öğrenmenin kalıcılığından sorumlu merkezdir. Üçüncüsü ise amigdala; koku kütüphanesidir, size ait bir kütüphane değil atalardan miras kalmış kokuları barındırır.