İyi tasarlanmış bir ekonomi politikasına ihtiyaç var

2023’te enflasyonla mücadeleyi tüm bileşenleriyle ele alan, sürdürebilir politikaların uygulanması gerektiğini söyleyen Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan, “İyi tasarlanmış ekonomi politikalarının önemi her geçen gün artıyor” diyor.



Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, dünya ekonomisinden kaynaklanan şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırarak ülkenin rekabet gücünün parasal koşullara olan hassasiyetini azaltmak gerektiğini söylüyor.

Rekabet gücünün fiyat unsurlarına değil teknolojiye, katma değere ve yenilikçiliğe dayandırılması gerektiğini aktaran Turan, 2023’de enflasyonla mücadeleyi tüm bileşenleriyle ele alan sürdürülebilir politikaların uygulanması gerektiğine işaret ediyor.

Yaklaşan seçimler, yüksek enflasyon ve küresel ekonomide değişen görünümle belirsizliklerin arttığını belirten Turan, iyi tasarlanmış ekonomi politikalarının öneminin her geçen gün arttığını söylüyor.

Seçim sonrasının 2023 yılına dair beklentiler üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Orhan Turan, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.