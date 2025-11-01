Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonucunda

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görev yapmak üzere İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen 2.764 işçi alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, işe alınacak adayları belirleyecek olan kura çekimi süreci beklenmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi takvimini ve güncel duyuruları yakından takip etmek gerekiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 2.764 işçi alımı için kura çekimi tarih ve saati resmî olarak belirlenmiştir:
Tarih: 12 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 09:00 - 18:00
Yer: Ankara
Bu kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görev yapacak olan 2.764 yeni işçi adayı belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı'nın 12 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştireceği 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ile ilgili duyuru ve bilgilendirme süreci şu şekilde:
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresinde yayımlanacaktı.
Adaylara kura sonuçları ve atamaya ilişkin süreçler hakkında herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, internet adresinde yapılan ilan, resmî tebligat yerine geçecek.