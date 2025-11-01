Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonucunda

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştireceği 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ile ilgili duyuru ve bilgilendirme süreci şu şekilde:

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet adresinde yayımlanacaktı.

Adaylara kura sonuçları ve atamaya ilişkin süreçler hakkında herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, internet adresinde yapılan ilan, resmî tebligat yerine geçecek.