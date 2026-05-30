Konuttan kazanacak ticariye yatıracak

Borsa İstanbul’un ilk halka açılan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olan İş Bankası’nın iştiraki İş GYO, yeni dönemde hastane, lojistik, şehir oteli ve veri merkezi yarımlarına odaklanacak. Şirketin 1,4 milyar dolarlık portföyünün yüzde 62,8’i ofis, yüzde 16,3’ü AVM, yüzde 14’ü devam eden konut ağırlıklı projeler, yüzde 4,4’ü stoklar ve yüzde 2,5’i arsadan oluşuyor.

Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından

Son yıllarda ofisin toplamdan aldığı payı azalma eğilimindeyken başta konut olmak üzere diğer alanlara odaklanan İş GYO’nun satışı devam eden dört konut projesi bulunuyor. Bu projeler, Altunizede’de Litus İstanbul, Çekmeköy’de Kasaba Modern, Kartal’da Manzara Adalar ve Mecidiyeköy’de Avrupa Residence Şişli 2.

300 milyon dolar gelir

İş GYO Genel Müdürü Ömer Barlas Ülkü, şirketin satışı devam eden projelerden 300 milyon dolar gelir elde etmeyi beklediğini ifade ettikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “İş GYO ürettiği konut projelerinden elde ettiği gelirin yanında yıllık 50 milyon dolar düzenli kira geliri elde eden bir yapıya sahip. Borçluluk yapısı da çok düşük. Bundan sonraki süreçte hedefimiz düzenli kira geliri yaratacak yeni iş sahalarına yatırım yapmak olacak. Konut tarafında şu an var olan ve satışı süren projelerimizi yapacağız. Yeni bir konut projesi için ise bekleyeceğiz”

Yatırımlar nereye olacak?

Ülkü’nün verdiği bilgiye göre şirket öncelikli olarak lojistik depo tarafına odaklanacak. Bursa, Kocaeli, Eskişehir gibi büyük şehirlerde depo yatırımları yapılacak. Sağlık alanında, Ankara ve İstanbul’da hastane yatırımları hedefleniyor. İlk aşamada İstanbul İçerenköy’de gerekli izinlerin alınması halinde ilk hastane yatırımı yapılacak. İş Gyo’nun girmek istediği bir diğer alan ise turizm.

Şirketin kıyı otelciliği alanında geçmişte tecrübesinin olduğunu hatırlatan Ülkü, “Bundan sonraki süreçte şehir otelciliğine odaklanacağız. İstanbul ve İzmir’de bu yatırımları yapacağız” diyor. Ülkü, bu yatırımlarda işletmeci olmayacaklarını düzenli gayrimenkul kira geliri elde edilecek işleri yapacaklarını söylüyor. Ülkü, bu üç alanının yanında data merkezi yatırımı işine de bakmakta olduklarını sözlerine ekliyor.

Değerinin altında işlem görüyor

Ana ortağı İş Bankası ve iştirakleri olan İş GYO 19,4 milyar TL piyasa değeriyle işlem görüyor. Pay başı net aktif değeri ise piyasa ortalamasının da altında iskontolu. Sektörün iskonto oranı yüzde 25 seviyelerindeyken İş GYO’nun iskonto oranı yüzde 60 seviyesinde. Ömer Barlas Ülkü, “İş GYO olarak yatırımcıya düzenli gelir yaratan, temettü dağıtma potansiyeli olan bir şirket yapısı ortaya koymaya çalışıyoruz” diyor.

Rakamlarla İş GYO