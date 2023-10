Kuluçka merkezleri 2024’e hızlı girecek

Eğitim, mentorluk, ürünü ticarileştirme gibi birçok destek sunan kuluçka merkezleri, 2024 yılında da erken aşama girişimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yurtdışı açılımı da yapmaya hazırlanan kuluçka merkezlerinin start up'lara sunduğu olanakları ve 2024 planlarını araştırdık.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için daha fazla fiziksel alana ve katma değerli hizmetlere ihtiyaç duyuluyor. Incubator, yani dilimizdeki karşılığıyla kuluçka merkezleri, girişimcilere fikirlerini hayata geçirmek ve onları geliştirmek için maddi ve manevi destek sağlıyor. Kuluçka merkezleri girişimcilere birçok avantaj sunuyor ancak öncelikli ve en temel ihtiyaç, barınma hizmetinin sağlanması.

Barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ekonomik olarak karşılanabilir ucuz ofis imkânı sağlanması birçok zorlukla aynı anda mücadele etmek zorunda kalan yeni girişimciler açısından oldukça destekleyici bir görev görüyor. Türkiye'de toplam 71 kuluçka firması bulunuyor.

Kuluçka merkezleri artık teknoparklar dışında da kurulabiliyor. Mevcut kampüslerin dışında, şehir merkezlerinde daha erişilebilir noktalara kurulan bölge dışı kuluçka merkezleri de erken aşama girişimcileri bekliyor.

Haberimizde önde gelen kuluçka merkezlerinin 2024 planlarını araştırdık.

DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLDİ

Türkiye'nin önde gelen kuluçka merkezleri arasında yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde bugüne kadar 4 bin 200'den fazla girişim ve 9 bin 500'den fazla girişimci desteklendi. Bugüne kadar 150 milyon doların üzerinde yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

İTÜ Çekirdek'in bugüne kadar elde ettiği başarılarının bir sonucu olarak, 'Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi' seçildiğini söyleyen İTÜ ARI Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş, İTÜ Çekirdek girişimcilerinin ilk sermayeleriyle buluştuğu ve potansiyel müşterileriyle tanıştığı Big Bang etkinliği ile son üç yılda yatırım, ödül ve hibe desteğinin 10 kat artarak 850 milyon TL'ye ulaştığına dikkat çekiyor.

Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak, fon kurma çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde hızlandırdık. İTÜ Çekirdek'e bu yıl ayırdığımız toplam bütçe 20 milyon TL'ye ulaştı. Gelecek yıl bu tutarın en az yüzde 50 daha fazlasını harcamış olacağımızı söyleyebiliriz" diyor.

ULUS'A YENİ MERKEZ

Bilkent CYBERPARK Kuluçka Merkezi, 20 yılın üzerindeki deneyimi ile Ankara Büyükşe-hir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent CYBERPARK, iş birliği ile 'Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'ni faaliyete geçirdi.

Bilkent CYBERPARK'ta mevcut kuluçka merkezi ve yeni açılan bölge dışı kuluçka merkezi olan Ankara

Teknoloji Köprüsü ile toplam 96 tane kuluçka firması bulunuyor. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk Inal-tekin, "Benzer iş birliği ve konseptte bir kuluçka merkezini Ulus'ta açmak üzere yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı" diyor.

Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi'nde başlatılan CyberCulture: Dijital Kültürel Girişimcilik Kuluçka Merkezi Projesi dijital kültürel girişimcilik alanında fikirleri olan girişimci adaylarına ön kuluçka programı ve fiziksel alan ile destek veriliyor.

Türkiye'de teknoparklar içerisinde ilk defa dijital kültürel girişimciliğe odaklanan proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Inaltekin, 'Dijital kültürel girişimciliğe odaklanan 'Türkiye ve Özbekistan'da Yaratıcı Endüstriler Projesi'ni önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuşuyor.

YATIRIM DESTEĞİ

KWORKS, girişim hızlandırma, kurum-gi-rişim işbirliği geliştirme, yatırımcı yetiştirme ve kurumsal dijital dönüşüm destekleri ile girişimcilik ekosis-temini uçtan uca destekleyen bir platform oluşturarak girişimlere fikirden ticarileşmeye giden süreçte hızlandırıcı rolü üstleniyor. 200'e yakın mentoru ve iş insanlarından oluşan üst kurulunun desteği ile girişimciler, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşlarını bir araya getiriyor.

Başarılı girişimlere Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan UNVEST A.Ş. üzerinden yatırım desteği de sunduklarını söyleyen KWORKS Direktörü Mahmut Özdemir, "KWORKS'ün yatırım portföyünde yer alan 29 girişimden 16'sı bugüne kadar toplam 28 yatırım turu kapatırken, bu girişimlerin toplam değerlemesi 2 milyar TL'nin üzerinde" diyor.

2024 yılında düzenlenecek hızlandırma programlarında 30'a yakın girişime yer vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, KWORKS BİGG programlarında da yıl içinde gerçekleşecek iki dönemde yaklaşık 70 girişimciyi destekleyeceklerini belirtiyor.

MERKEZİ BÜYÜTECEK

Yeni kurulan Gazi Teknopark Anahtar Kuluçka Merkezi, toplantı salonları, kafeteryası ve çeşitli sosyal alanları ile bin m2'lik alanda faaliyet gösteriyor. Şu an 45 kuluçka firmasına ev sahipliği yapan merkezin büyümesi planlanıyor. Şehir merkezinde yeni kuluçka alanları yaratma konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Gazi Teknopark İş Geliştirme Yöneticisi Furkan Özcan, bu alanlarla birlikte 2024 yılı sonunda yaklaşık 100 kuluçka firmasına hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtiyor. Özcan, son yıllarda büyük veri, yapay zeka, enerji, sürdürülebilirlik, eğitim, sağlık teknolojileri alanındaki girişimlere daha çok odaklandıklarını ifade ediyor.

STÜDYO KURACAK

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bundan altı yıl önce girişimcilere nitelikli hizmetleri ücretsiz sunma amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kuruldu. UBI Global küresel platformu tarafından hazırlanan ve 90 ülkedeki 2 binden fazla kuluçka merkezinin verilerinden oluşturulan endeks çalışmasında dünyanın en iyi beş kuluçka merkezi arasında yer alan BTM, Kamp, Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka isimli dört temel program uyguluyor.

Kurulduğu günden bu yana başta yapay zekâ olmak üzere birçok alandan 8 bin 300'den fazla girişimciye ve 5 bine yakın start up'a destek verdiklerini söyleyen BTM Genel Müdürü İbrahim Halid Elbaşı, "Hedefimiz, 2024 yılı boyunca bin 500 girişimciye destek vermek. Girişimcilerimizin yaratıcı sosyal medya içeriklerini rahatça üretebilmeleri için video veya podcast yayınları yapabilmeleri için yer-leşkemiz içinde bir stüdyo kurma hazırlığı içindeyiz" diyor.

YENİ KAMPÜS HAZIRLIĞI

Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi, mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik gibi sivil teknolojiler alanında faaliyet gösteren ön kuluçka ve kuluçka girişimlerine ev sahipliği yapıyor. Merkez, girişimcileri çeşitli yatırım fonlarıyla da destekliyor.

Son üç yılda merkeze yaptıkları doğrudan yatırımların 300 milyon TL'ye ulaştığını söyleyen Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, "2024 yılında özellikle mobilite alanında Mobilite Kümelenmesi Projesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda küme üyeleri ile nitelikli insan kaynağı yetiştirme, ortak projeler yürütme ve girişimci -sanayici buluşması etkinlikleri yürütülecek" diyor.

İzmir'de bir kampüs daha açmayı planladıklarını ve bu yıl Bakü'de açtıkları şubenin ardından yeni yurtdışı şubeleri ile uluslararası pazarlara erişimi artırmayı hedeflediklerini vurgulayan İbrahimcioğlu, AB fonlarına erişim ve AB projelerinde girişimcilerin yer almaları konularında daha etkin kaynaklar kullanacaklarını sözlerine ekliyor.

DÖNGÜSEL ÇÖZÜMLERE ODAKLANACAK

Impact Hub İstanbul, dünyada beş kıtada 60'ın üzerinde ülkeye yayılan, 25 binin üzerinde üyeye sahip küresel bir sosyal inovasyon ağının İstanbul ayağı. Tüm Impact Hub'lar, gezegen ve insanlık için daha iyi bir gelecek hedefiyle etki odaklı çözümler üretiyor ve etki girişimciliğini geliştirecek araçlar üretiyor. Her yıl sosyal ve çevresel meselelerin çözümü için yenilikçi yaklaşımlar geliştiren, farklı aşamalardaki girişimlere yönelik, ortalama dört adet girişimcilik programı gerçekleştiriyor.

2016'dan bu yana 30'a yakın girişimcilik destek programı aracılığıyla 350'nin üzerinde etki odaklı girişime farklı kapsamlarda destekler verdiklerini söyleyen Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, etkinlikler, ortak çalışma alanı ve diğer projeler aracılığı ile yıllık ortalama 200 girişimcinin fırsatlardan yararlandığını ifade ediyor. Sabuncu, "Sağlık, gıda ve erken aşama etki girişimciliği odakları merkezde kalmaya devam edecek. Ayrıca döngüsel çözümler geliştiren etki girişimcilerine yönelik projelerin de yer almasını planlıyoruz" diye konuşuyor.

SİBEL KAYA GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

"150 MİLYON TL'Yİ AŞAN YATIRIM YAPTIK"

"Her ölçekten erken aşama girişimin, KOBİ'lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nı 2015 yılında hayata geçirdik. Program ile yenilikçi fikirlerin, sürdürülebilir bir işe dönüşmesi ve gelişmesi için girişimcilere olanaklar sunuyoruz. Seçilen girişimlere bir yıl boyunca destek oluyoruz.

Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nda bugüne kadar 60'tan fazla girişimi destekledik. Son dönemde programımıza kabul edilen girişimler ise Lojipark, Köstebek, Shipshack, PowerDev, ServisSoft ve Ne Ekersen. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı'na bugüne kadar dahil olan girişimcilerimizin aldığı yatırım tutarı 150 milyon TL'yi aştı. Önümüzdeki dönemde teknoloji konusunda yenilikçi ve yeni dünya düzenine uyumlu fikirlerini hayata geçirmiş sürdürülebilirliğe hizmet eden girişimlere öncelik vereceğiz."

ALİ GÖKHAN CENGİZ TEB KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

"BİN 800 GİRİŞİMCİYİ MEZUN ETTİK"

"TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilerimize Start Up, Level Up, Global Up gibi hızlandırma programlarımızla teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve büyümesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda ülkedeki en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programını yürütüyoruz. Ülke genelinde yedi ilimizde yer alan TİM-TEB Girişim Evleri'ndeki programlarımızdan mezun olan girişim sayısı bin 800'e ulaştı.

Her yıl programlarımıza start up ve scale up seviyesinde yaklaşık 200 girişimi dahil ediyoruz. ABD Büyükelçiliği, Business France, La French Tech gibi kurumlarla işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler başta olmak üzere girişimcilerimize uluslararası bir network sağlıyor ve yurtdışındaki en önemli girişimcilik fuarlarına katılmalarına destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."