Lüks seyahatte Versay'ın kapılarını açtırdı

Bazı insanlar hayal kurar, bazıları o hayali yaşar; bir de o hayali başkalarına yaşatmayı seçenler vardır. İşte Halilcan Albayrak, tam da o üçüncü gruptan. Lüks seyahat deneyimlerini yeniden tanımlayan Five and More’un kurucu ortaklarından olan Albayrak’ın tutkusu, sadece gidilen yerleri değil, o yerlerde nasıl bir yaşam deneyimi sunulabileceğini de düşünmek üzerine kurulu.

“İnsanlara sadece bir yer göstermek değil; o yerin ruhunu, tadını, sesini, dokusunu beş duyusuyla yaşatmak istiyoruz” diyen Albayrak, sıradan bir seyahat acentasının çok ötesinde bir hizmet sunmak amacıyla yola çıktıklarını söylüyor. Şirketin, Saffet Emre Tonguç ve Bahar Akıncı ile gerçekleştirdiği lüks turlar büyük ilgi görüyor.

Yeşim Hattat, Ceyda Düvenci, Türkan Özilhan, Güliz Öztürk, Sema Güral Sürmeli gibi isimler Five and More’un turlarını tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.

AİLE MİRASINI DEVAM ETTİRİYOR

Halilcan Albayrak için turizm, sadece bir iş değil, bir aile mirası. Ailesi, uzun yıllardır Denizli’nin önde gelen seyahat acentalarından birini yönetiyor. Çocukluk yılları otellerin mutfaklarında, rehberlerin sohbetlerinde, yabancı misafirlerin hikâyelerinde geçiyor. Bu da ona turizmin sadece operasyon değil, aynı zamanda empati, estetik ve öngörü gerektiren bir iş olduğunu erken yaşta öğretiyor.

Üniversite yıllarından sonra başladığı kurumsal kariyeri ise ona bu mirası global bir vizyonla harmanlama imkânı sunuyor. Albayrak, yıllarca uluslararası markaların pazarlama ve iş geliştirme birimlerinde yöneticilik yapıyor. Dolayısıyla dünyanın farklı pazarlarında müşteri deneyimi yönetimi, stratejik marka konumlandırma ve trend analizi üzerine uzmanlaşıyor. Bu profesyonel deneyim, onu sadece bir destinasyon planlayıcısı değil, aynı zamanda bir ‘duygu tasarımcısı’ haline getiriyor.

Bu birikimini annesi Esra Albayrak’la birlikte kurdukları Five and More çatısı altında hayata geçiriyor. Amaçlarının lüks seyahatin tanımını dönüştürmek olduğunu söyleyen Albayrak, “Biz, lüksü, pahalı oteller ya da şatafatlı yemeklerle değil, planlanmış incelik ve ruhu olan deneyimlerle tanımlıyoruz” diyor.

Bir seyahatin sadece görüleniyle değil; duyulan, koklanan, tadılan ve hissedilen tüm katmanlarıyla yaşanması gerektiğini düşünen Albayrak, katılımcılara bu duyuların ötesine geçen bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söylüyor.

40 YILA YAKIN TECRÜBENİN YANSIMASI

Five and More’un turlarında çalışmayı seçtiği isimlerden Saffet Emre Tonguç’un rehberlik serüveni ise 1987’de başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde beş yılda üç bölüm bitirmiş olması bile onun merakına, öğrenmeye olan tutkusuna dair küçük bir ipucu. “Babam 10.000 dolar vereceğim dedi, ben de hızla okulumu bitirdim. Ama sonra anladım ki benim yolum başka” diye anlatıyor rehberlik yolculuğunu.

Bugüne kadar 193 ülkenin 148’ine götürmüş Tonguç. Michael Douglas’tan Oprah Winfrey’e, Calvin Klein’dan Kevin Spacey’e kadar onlarca ünlüyü Türkiye’de rehberliğinde ağırlamış. Onun için en kıymetli olan, görmüş, geçirmiş, hayat gustosu olan misafirlerle birlikte olmak ve onları mutlu edebilmek.

Five and More ile yollarının kesişmesini ise şöyle anlatıyor: “Halil çok araştırmacı ve titiz. İşi tüm detaylarıyla organize ediyor. Bu da beni son derece rahatlatıyor. Tura konsantre olup detaylarla, sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıyorum. Her gittiğimiz yeri güncel trendlerle yeniden keşfediyoruz. Mesela son olarak gittiğimiz Paris’te bir akşam Lafayette adlı bir restoranda yemek yedik. Servis olağanüstü hızlıydı. Meğer Halil, özel olarak iki garson kiralamış. Çünkü Paris’te hızlı servis diye bir şey yoktur. Bu detaylar fark yaratıyor.”

Şirket turları için, klasik rotaları değil, yaşayan şehirleri tercih ediyor. “Oteller, restoranlar kopyala-yapıştır olmamalı. Her seferinde o şehri yeniden yaşamak gerek. Mesela; ‘Bhutan Krallığı’nda lüks tatil mi olurmuş? diyenlere, ‘İşte olur’ dedik,” diye anlatan Tonguç, festival temalı gezilerden Antarktika’ya kadar pek çok seyahat organize ettiklerini söylüyor.

VERSAY SARAYI’NIN KAPILARINI AÇTIRDI

Mayıs ayında Paris’te gerçekleştirilen Five and More gezisi, bu vizyonun en parlak örneklerinden biri oldu.

Versay Sarayı’nın tarihi kapılarının, yalnızca Türk misafirlere özel olarak açıldığını belirten Tonguç, misafirlerine Fransa krallarının görkemli dünyasında bir geceye tanıklık etme imkanı sunduklarını söylüyor. Konukların, Paris’in simge otellerinden Plaza Athénée’de konakladığını dile getiren Tonguç, “Gordon Ramsay’in Michelin yıldızlı restoranında akşam yemeklerini yediler. Ve tur, Claude Monet’nin nilüfer bahçelerinde, Giverny’de bir şatoda verilen öğle yemeğiyle son buldu” diyor.

Bu seyahatin Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizen Albayrak, “Versay programı, hayal kurmanın sınırı olmadığını gösterdi. Farklı destinasyonlarda, beş duyuya hitap eden deneyimlerle yola devam edeceğiz” diyor.