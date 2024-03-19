Mobilya devi 125 yeni mağaza açacak

Doğtaş, Kelebek, Lova ve Ruum Store markalarını barındıran Doğanlar Mobilya Grubu, gözünü TMSF’nin satışa çıkaracağı İstikbal, Bellona ve Form Sünger’e dikti. Yeni dönemde hedef büyüten grup, bu yıl yurtiçinde 100, yurtdışında 25 yeni mağaza açmayı planlıyor.

1972 yılında Hacı Ali Doğan’ın Çanakkale Biga’da açtığı küçük mobilya dükkanı, bugün dünya çapında üretim ve ihracat yapan dev bir gruba dönüştü.

İkinci kuşaktan Davut Doğan ve kardeşi İsmail Doğan’ın vizyonuyla büyüyen Doğanlar Mobilya bugün Türkiye’nin dört bir yanında 733 mağaza, yurtdışında ise 45 ülkede 109 satış noktası ile mobilya sektöründe küresel bir oyuncu haline geldi.

Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak, Lova ve Ruum Store markaları ile faaliyet gösteren grup, yeni dönemde gözünü TMSF’nin satışa çıkarması beklenen Erciyas Anadolu Holding şirketleri İstikbal, Bellona ve Form Sünger’e dikmiş durumda.

3 Nisan 2023’te CEO’luk görevine getirilen sektörün deneyimli profesyoneli Mustafa Karamemiş, 2024 ve sonrasında hem yurtiçinde hem de dünya genelinde büyümeye hız vereceklerini söylüyor.

Karamemiş, “Türkiye’de toplam 733 mağazamız var. 2023’te 82 yeni mağaza açarak rekor kırdık. 2024’te ise bir adım ileriye giderek 100 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Şu anda 45 ülkede 109 satış noktasında ürünlerimiz satılıyor.

2024’te yurtdışında 25 yeni mağaza açacağız” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.