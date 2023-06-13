Muş’ta 12 milyon dolara tütün işleme tesisi kuruluyor

Star Agritech International (SAI), 2008 yılında kurulmuş Türkiye merkezli uluslararası bir tütün işleme ve tedarik şirketi. Star Agritech International CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Iqbal Lambat ve Türk eşi ve şirketin CFO’su Vildan Lambat tarafından kuruldu. Singapur, Endonezya, Güney Afrika, Tunus, Türkiye, Belçika, Brezilya ve Rusya'da satış ofisleri bulunan şirketin, dünyada 15 farklı noktada depoları bulunuyor. Endonezya ve Brezilya’da iki tütün işleme fabrikası bulunuyor. Yine Kamerun’da puro yaprağı yetiştiriyor.

Star Agritech International, Türkiye’deki faaliyetlerine fabrika yatırımı ile devam etme kararı aldı. 6. Bölge Teşvik Yasası kapsamındaki Muş Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 milyon dolara yeni bir tütün işleme tesisi kuruluyor. Tesisin temel atma törenine başta Muş Valisi İlker Gündüzöz olmak üzere şehrin ileri gelen isimleri ve Türkiye Tütün Üreticileri Birliği’nin bölgedeki temsilcileri katıldı.

Fabrikanın temel atma törenini Muş Valisi İlker Gündüzöz gerçekleştirdi.

İki etapta toplamda 23 bin metrekare kapalı alanda kurulacak olan tesisin ilk etabı bu yıl bitmeden devreye alınacak. Şirkette ilk etapta 700 kişiye istihdam sağlanacak. 2024 yılında yapılması planlanan ikinci etap ile birlikte şirkette 1400 civarında istahdam sağlanması hedefleniyor.

“MUŞ’A KATKI SAĞLAYACAK”

Fabrikanın temel atma töreninde konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yatırımların Muş’un gelişmesine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, tütünün sadece sigara sektörü için değil, eczacılık, kimya ve pek çok alanda kullanıldığını söyledi. Muş OSB’de en önemli sıkıntının doğal gaz olduğunu bu sorunun da çözüldüğünü aktaran Gündüzöz, yatırımcıları Muş’a davet etti.

Muş Ovası’nın Türkiye’nin en büyük ovalarından biri olduğunu söyleyen Vali Gündüzöz, “Ovanın tam kapasite sulanması için 3,5 milyar TL’lik yatırım yapıldı ve ilave bir 3,5 milyar TL daha yatırım yapılacak. Böylece ovanın sulanması yönünde önemli bir gelişme sağlanacak. Hem tarımsal üretim hem de hayvancılık Muş’ta hızla gelişecek” dedi.

TÜRKİYE’NİN GLOBAL ŞİRKETİ

Star Agritech International (SAI), Genel Müdürü Mustafa Tütüncü temel atma töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece bir fabrika kurmak olmadığını, Muş'a inovasyon ve teknolojiyi getirmek istediklerini belirtti. Muş'u çok farklı bir noktaya taşıyacaklarına inandıklarını dile getiren Tütüncü, " Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Moskova gibi 40 ülkede faaliyetimiz var. Yabancı bir şirket değiliz. Türkiye menşeli, Türkiye topraklarında faaliyet yürüten uluslararası bir şirketiz. Temelini attığımız fabrika, saatte 10 ton, yıllık 20-25 milyon ton tütün işleme kapasitesine, yüksek teknolojiye sahip bir tütün tıraşlama hattı." diye konuştu.

Star Agritech International (SAI) Genel Müdürü Mustafa Tütüncü ve Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şehmus Solgun.

Star Agritech International (SAI) şirketinin Muş’ta yatırım yapmasına katkı sunun isimlerden biri olan Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şehmus Solgun, “Bu yatırım, Muş’un yanında Batman, Adıyaman, Urfa, Bitlis gibi bölgemizdeki üreticilerimize önemli katkı sunacak. Bir Muşlu olarak yatırımın şehrimize yapılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi. Solgun’un verdiği bilgiye göre Türkiye’de 26 ilde 100 binin üzerinde çiftçi tütün üretimi yapıyor.

SEKTÖRÜN İHRACAT HEDEFİ

Geçen yıl tütün sektöre 829 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişken bu yıl beklenti 900 milyon dolar. Türkiye’nin tütün ihracatında tütün ürünleri 577 milyon dolarlık pay alırken yaprak tütün ihracatı 252 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Tütün mamulleri ihracatında ilk üç ülke 111 milyon dolarla Irak, 35 milyon dolarla ABD ve 30 milyon dolarla Gürcistan oldu. Yaprak tütün ihracatının zirvesinde 62 milyon dolarlık taleple ABD ilk sırada. Onu 41 milyon dolarla İran ve 37 milyon dolarla Belçika takip ediyor.