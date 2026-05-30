Pazaryerinde güç birliği sağlayacak

Türkiye’de e-ihracat ekosistemi hızla büyürken, yerli üreticilerin küresel pazaryerlerine erişimini kolaylaştıran yeni nesil girişimler de sahneye çıkıyor. Bu alandaki son örneklerden biri olan Globalink, yapay zekâ destekli altyapısıyla Türk markalarının uluslararası pazarlara açılmasını zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından
Platform, ürün yönetiminden lojistiğe, fiyatlamadan iade süreçlerine kadar tüm e-ihracat operasyonunu tek merkezden yöneterek özellikle KOBİ’lerin karşılaştığı karmaşık süreçleri sadeleştiriyor. Şirket, klasik entegrasyon çözümlerinden farklı olarak yalnızca teknik bir altyapı sunmak yerine satıcılarla ticaret ortağı modeliyle çalışıyor. Ürünlerin pazaryerlerinde listelenmesi, ülke bazlı fiyatlandırma, kampanya yönetimi, müşteri iletişimi ve iade operasyonları doğrudan platform tarafından yönetiliyor. Böylece satıcılar, farklı pazarlara açılmak için ayrı ekipler kurmak ya da operasyonel yatırım yapmak zorunda kalmadan satış yapabiliyor.
Erişilebilir e-ihracat
Globalink’in kurucusu ve CEO’su Emin İmer, Türkiye’nin üretim gücüne rağmen küresel pazaryerlerinde yeterince ölçeklenemediğine dikkat çekiyor. İmer, “Türkiye güçlü bir üretim ve marka ekosistemine sahip. Ancak bu markaların global pazaryerlerinde büyümesinin önünde ciddi operasyonel ve teknik engeller var. Biz Globalink’i bu engelleri ortadan kaldırmak için kurduk” diyor.
Platformun dikkat çeken bir diğer yönü ise iş modeli. Globalink, satıcılardan komisyon, üyelik ya da entegrasyon bedeli talep etmiyor. Satıcılar yalnızca ürünlerinden kazanmak istedikleri tutarı belirliyor; geri kalan süreçte fiyat optimizasyonu ve operasyonel yönetim platform tarafından üstleniliyor. Bu yaklaşım, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için e-ihracatı daha erişilebilir hale getiriyor.
10 ülke hedefi
Yapay zekâ merkezli altyapı ise platformun ölçeklenebilirliğinin temelini oluşturuyor. Ürün verileri tek bir sistemde toplanırken, farklı pazaryerlerinin kategori ve içerik gereksinimleri otomatik olarak karşılanıyor. Böylece satıcılar tek bir entegrasyonla birden fazla ülke ve pazaryerinde faaliyet gösterebiliyor. İmer, bu teknolojik yaklaşımın yalnızca verimlilik sağlamadığını, aynı zamanda hata payını azaltarak operasyonel kaliteyi artırdığını vurguluyor.
Globalink’in mevcut operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Suudi Arabistan pazarlarını kapsıyor. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar başta Doğu Avrupa ve Balkanlar olmak üzere toplam 10 ülkede aktif olmayı hedefliyor. İstanbul merkezli girişimin Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta AR-GE ofisi, Kosova’da teknoloji merkezi ve Hollanda’da Avrupa operasyonlarını yöneten bir yapılanması bulunuyor.
Tabana yayacak
Emin İmer, önümüzdeki dönemde e-ihracatın yalnızca büyük şirketlerin değil, tüm üreticilerin büyüme alanı haline geleceğini belirtiyor. İmer, “Amacımız Türkiye’den çıkan markaların global pazaryerlerinde daha görünür ve rekabetçi olmasını sağlamak. E-ihracatı birkaç büyük oyuncunun yaptığı bir alan olmaktan çıkarıp tabana yaymak istiyoruz” diyor.
Yeni model ne getiriyor?
- Bu model sayesinde satıcılar;
- Ayrı ekip kurmadan küresel satış yapabiliyor.
- Lojistik ve iade süreçleriyle uğraşmıyor.
- Farklı pazaryerlerinin teknik gereksinimlerini yönetmek zorunda kalmıyor.
- Tek bağlantı ile çok sayıda ülkeye erişebiliyor.