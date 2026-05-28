Perakendede kartlar yeniden dağıtılıyor

Türkiye’de 1,5 trilyon TL’yi aşan gıda perakende pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Son yılların en büyük satın alma hamlesi, discount (indirimli) perakendenin dev oyuncusu A101’den geldi. Geçtiğimiz günlerde A101, yaklaşık 35 yıldır Sabancı Holding ve Fransız Carrefour ortaklığında faaliyetlerini yürüten Carrefoursa’yı satın alarak gıda perakende sektöründe son yılların en büyük konsolidasyonuna imza attı. Rekabet Kurumu’nun onayını bekleyen bu dev işlem tamamlandığında, Carrefoursa sermayesinin yüzde 89,28’ine karşılık gelen paylar, A101’in çatı şirketi Yeni Mağazacılık A.Ş. kontrolüne geçmiş olacak. Sektör temsilcilerinin pürdikkat takip ettiği bu stratejik hamle, oyunun kurallarını yeniden tanımlamaya aday.
Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından
Peki, bu dev hamle perakende sahnesinde tam olarak ne anlama geliyor?
Carrefoursa bin 237 mağazası, 528 bin satış alanı ve 9 bin 599 çalışan sayısıyla gıda perakende sektörünün en önemli oyuncularından biri. En büyük rakibi Migros olan şirket, özellikle hiper marketleriyle farklılaşıyordu. Son dönemde geliştirilen Lezzet Arası konseptiyle mağaza içlerinde yeme içme noktaları açan şirket, horeca’ya yönelik catering işine de girmişti. Sabancı Holding’in son dönemde kâr etmediği alanlardan çıkma stratejisi bu satışın arkasındaki önemli nedenlerden biri.
Yeni format ihtiyacı
Uzun yıllardır discount alanında kemikleşmiş bir rekabet yürüten A101’in süpermarket ligine adım atmasının arkasında ise çok katmanlı gerekçeler var. Bu gerekçelerin en başında, A101’in en büyük rakibi BİM’in süpermarket konseptiyle kurguladığı ve kısa sürede 344 mağazaya ulaştırdığı ‘File’ markasına karşı güçlü bir alternatif geliştirme ihtiyacı duruyor. Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan’ın açıklamaları da bu yeni format ihtiyacını net bir şekilde özetliyor: “Yalnızca mevcut operasyonlarımızı büyütmeyi değil, aynı zamanda farklı iş modelleri ve formatlar üzerinden yeni büyüme alanları yaratmayı da kapsıyoruz. Bu çerçevede Carrefoursa’nın köklü geçmişi ve güçlü mağaza ağı ile grubumuzun perakende tecrübesinin bir araya gelmesinin önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz.”
A101 ve Carrefoursa’nın faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürülmesi öngörülüyor. Bostan, Carrefoursa’nın faaliyet gösterdiği iş alanlarında güçlü ve sürdürülebilir büyüme sağlamayı ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşan, çeşitlenen bir perakende yapısı oluşturmayı hedeflediklerini vurguluyor.
Satın alma gücü artıyor
A101’in sahibi olan Aydın Ailesi, perakende sektörüne yabancı değil. Grup, tekstilde English Home, kozmetik ve kişisel bakımda ise Eve markalarıyla pazarın farklı niş alanlarında derin bir deneyime sahip. Dolayısıyla Carrefoursa operasyonu, grubun süpermarket kategorisinde de kaslarını güçlendirme hamlesi olarak okunmalı. Bilindiği üzere BİM, 2015 yılında adım attığı süpermarket işindeki başarısının ardından, File markasını 2025 yılının mart ayında yüzde 100 BİM iştiraki olan tamamen bağımsız bir şirket yapısına kavuşturmuş ve 345’i aşan mağazasıyla rüştünü ispatlamıştı. File’nin başlangıçta BİM’in gıda perakendeciliğinde farklı bir konseptle hayata geçirdiği bir marka olarak yola çıktığını söyleyen File CEO’su Haluk Dortluoğlu, “Ancak markanın ulaştığı ölçek, müşteri nezdindeki güçlü karşılığı ve büyüme potansiyeli doğrultusunda, faaliyetlerini ayrı bir şirket yapısı altında sürdürmesinin stratejik olarak daha doğru olacağına karar verdik” diyor.
Fiyat politikasını promosyon ya da dönemsel kampanyalar üzerine değil, ‘her gün sabit fiyat’ anlayışı üzerine inşa eden şirket, fiyatlandırma süreçlerinde ürün kalitesini, tedarik maliyetlerini ve piyasa koşullarını birlikte değerlendiriyor. Haluk Dortluoğlu, maliyet artışlarını sınırlamak için verimli tedarik zinciri yönetimi ve doğrudan üreticiyle çalışma modelini benimsediklerini belirtiyor. Süpermarket formatı (Carrefoursa), discount formatına göre daha yüksek brüt kâr marjına sahip. A101 bu hamleyle sadece File’ye rakip olmuyor. Aynı zamanda kendi kârlılık rasyolarını yukarı çekecek taze gıda, gurme, özgün ürünler gibi yüksek marjlı bir segmente giriş yapıyor.
Discount uzmanı A101’in satın alma gücünü yeni konseptinde kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu birleşme, Aydın Ailesi’ne üreticiler ve tedarikçiler karşısında güçlü bir fiyat belirleme gücü verecek. Zaten devasa olan A101 ölçeği, Carrefoursa’nın taze gıda ve ithal ürün tedarikçilerini de konsolide ederek, Migros karşısında ciddi bir satın alma maliyeti avantajı yaratacak.
Tabela adı ne olacak?
Pazarın en çok merak ettiği konulardan biri de yeni dönemde tabela adının ne olacağı. Fransız Carrefour Grubu ile ortaklığın sona ermesiyle birlikte, ‘Carrefour’ isminin kullanım hakkı belirli bir süre sonra yasal olarak son bulacak. Sektör temsilcileri, grubun alternatif bir marka ismi üzerinde hararetli bir çalışma yürüttüğünü belirtiyor. Süpermarket segmenti için ‘A101 Plus’, ‘A-Süper’ gibi bir geçiş stratejisi mi izleneceği yoksa File gibi tamamen bağımsız yepyeni bir premium marka mı yaratılacağı sorusu, sektörün en büyük merak konularından biri. İsmin yanı sıra mağaza içi ürün portföyünün nasıl şekilleneceği de stratejik bir bilinmeyen. Türkiye’de hiper ve süper perakende formatında Migros, Carrefoursa ve Metro Türkiye olmak üzere üç büyük marka rekabet ediyor. Bu oyuncular raflarındaki ürün çeşitliliği, ithal kalemler ve alkollü içki satışıyla birbirlerinden ayrışıyor. Muhafazakar duruşuyla bilinen Aydın Ailesi’nin satın almanın ardından Carrefoursa mağazalarındaki alkollü içki ve premium şarküteri reyonlarını tasfiye edip etmeyeceği sorusu sektörde şimdiden üzerinde en çok konuşulan konulardan birine dönüşmüş durumda. Geçmiş dönemdeki kurumsal pratikler ve ailenin sektörel duruşu, genel kanının ‘yeni dönemde Carrefoursa mağazalarında alkol satışının yapılmayacağı’ yönünde birleşmesine neden oluyor.
Rekabet farklılaşıyor
Bu gelişme de perakende sektöründe yeni bir rekabetin kapısını aralayacak gibi duruyor. Carrefoursa’dan açılan boşluğu dolduracak en büyük rakip Migros olacak. 2021 yılından bu yana Macrocenter Kioks konseptiyle mahalle arası veya butik noktalarda, sadece alkollü içki ve meze ürünlerine odaklanan mini mağazalar açan grup, yeni dönemde buradaki büyümesine hız verebilir. Öte yandan, oyunun bir diğer güçlü ve sessiz aktörü ise Metro Türkiye’nin 2023 yılında mahalle aralarına konumlandırmak üzere geliştirdiği market markası Bonveno olmaya aday. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye genelinde binden fazla mağazaya ulaşma hedefi koyan Bonveno, Carrefoursa’nın reyon dönüşümü operasyonunu kendi büyüme stratejisini vites yükselterek hızlandırmak için büyük bir kaldıraç olarak kullanabilir. Görünen o ki önümüzdeki dönemde perakende sektöründe rekabet artık yalnızca fiyat üzerinden yürümeyecek. Format, deneyim ve ürün çeşitliliği yeni dönemin en önemli rekabet unsurları olurken A101’in hamlesi ise bu yeni dönemin en kritik kırılma noktası olarak kayda geçmeye aday.
Bölgesel zincirler radarına girer mi?
Pazarın önemli oyuncularından Yıldız Holding iştiraki Şok Marketler’in yeni dönemde nasıl bir strateji izleyeceği de merak ediliyor. Şok, bugüne kadar fiziki olarak büyük metrekareli süpermarket alanlarına girmek yerine, ‘Cepte Şok’ altyapısıyla dijital teslimat odaklı bir strateji izledi. Arkasına Ülker Grubu’nun satın alma ve özgün marka gücünü alan Şok, verimlilik odaklı büyüme stratejisini koruyacak gibi görünüyor. Ancak süpermarket liginde değişen dinamikler Şok’un önümüzdeki dönemde bölgesel zincirleri radarına alma ihtimalini doğuruyor.