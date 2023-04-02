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Ceren Oral
Ceren Oral




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Piyasalarda seçim senaryoları

Seçim sonrası oluşacak piyasa ortamına göre şimdiden pozisyon almak isteyen yatırımcılar, olası senaryoları merak ediyor.

02 Nisan 2023
Piyasalarda seçim senaryoları

Piyasalarda gözler, 14 Mayıs tarihine çekilen seçimlere çevrildi. Seçim sonrası oluşacak piyasa ortamına göre şimdiden pozisyon almak isteyen yatırımcılar, olası senaryoları merak ediyor. 

Biz de seçimlerde gerçekleşebilecek olası senaryoların piyasalar üzerinde oluşturacağı etkileri uzmanlara sorduk. 

Ekonomi politikalarında ve para piyasalarında olası senaryoların yansımalarının nasıl olacağını yanıtlayan uzmanlar, seçime kadar nasıl bir portföy oluşturulması gerektiğine dair de önerilerde bulunuyor. 

Seçime kadar dengeli portföy önerisi sürerken, hisse ve altın öne çıkıyor. Global piyasalarda büyüme, enflasyon, merkez bankalarının politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana gündem maddeleri olmayı sürdürüyor.

ABD’de Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflas açıklamasının ardından başlayan likidite endişeleriyle birlikte satış baskısı altında kalan ve merkez bankalarından gelen likidite adımlarıyla yönünü yukarı çeviren küresel piyasalarda bu eğilim korunuyor. 

Merkez bankalarının bankacılık sektöründe yaşanan kriz nedeniyle faiz artırımlarını durduracağı yorumları yapılırken SVB’nin tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bank & Trust’a satıldığı haberi piyasalara can suyu oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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