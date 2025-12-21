Anadolu'da ihracatını en çok artıran 10 şirket: Rekorun ardından yeni yatırımlar geliyor

ARY Holding’in bir iştiraki olan Gemlik Gübre Sanayi’nin hikayesi 1973 yılına uzanıyor. Bir devlet işletmesi olarak kurulan şirket, 2004 yılında Yıldırım Grubu tarafından özelleştirme yoluyla satın alındı. 2024 yılında yeni yapılanma kapsamında Yıldırım Şirketler Grubu ortaklarının bölünmesinin ardından, ortaklardan Ali Rıza Yıldırım’ın kurduğu ARY Holding altında faaliyetlerine devam eden Gemlik Gübre, Anadolu 500 Araştırması’nda 2024 yılında ihracatını en çok artıran şirket oldu. Şirket, 2023 yılında 22 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılında 242,3 milyon TL’ye çıkarttı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

ESNEK İŞ MODELİ

Sadece ürüne değil tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar tüm süreçlerde yüksek standart yakalama hedefiyle yola çıkan şirket, teknoloji entegrasyonu, çevresel duyarlılık ve hızlı lojistik kabiliyetiyle rekabet avantajı sağlıyor. Gemlik Gübre Satış & Pazarlama Başkanı (CCO) Zhanar Zhumatova’a göre şirketin, ihracattaki başarılarının temelinde; ürün kalitesindeki istikrar, hızlı teslimat kabiliyeti, uluslararası sertifikasyonlar ve uzun vadeli iş ortaklıklarıyla kurdukları güven yatıyor. Zhumatova, pazar ihtiyaçlarını yakından analiz ederek doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru fiyatla sunan esnek bir iş modeline sahip olduklarını belirtiyor.

ÜRETİM YÜZDE 55 ARTACAK

2025 yılını yüzde 30 büyümeyle yaklaşık 470 bin ton / 170 milyon USD ihracatla kapatmayı planlayan şirket, ürünlerini başta Doğu Afrika, Kuzey Afrika, Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyaya ulaştırıyor. 2026’da ihracat odaklı büyümeyi sürdürmeyi hedefleyen şirket, portföyüne katacağı yeni ürünle yeni pazarlar açmayı ve mevcut pazarlarda derinleşmeyi hedefliyor. Gemlik Gübre’nin toplam yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton seviyesinde. Şirket, bu kapasiteyi yüksek verimlilikle kullanarak 2025 yılını yaklaşık 900 bin tonluk fiili üretimle kapatmayı öngörüyor. 2026 yılında kapasite artırıcı yatırımlar ve üre projesinin devreye alınmasıyla üretimini yüzde 55,5 oranında artırmayı hedeflediklerini belirten Zhanar Zhumatova, “Bu artış yalnızca bir sayı değil; Türkiye’nin üretim gücünü büyüten stratejik bir hamledir. Böylece ülkemizin hem ithalattaki konumunu pekiştirecek hem de bu yeni ürün ile ihracat pazarlarımızda daha fazla söz sahibi olacağız” diyor. 2025 yılının sektör için zor bir yıl olduğunu belirten Zhanar Zhumatova, “2025 yılının operasyonel açıdan istikrarlı bir yıl oldu. Yılı yüzde 3 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. 2026’da ise yeni kapasite artışları, ürün geliştirme projeleri ve ihracat stratejimizle yüzde 30 ek büyüme planlıyoruz” diye konuşuyor.

ZHANAR ZHUMATOVA / GEMLİK GÜBRE SATIŞ & PAZARLAMA

“Yatırımlar devam edecek”

“2026 yılında odaklanacağımız en önemli projeler arasında; üretim kapasitesini ve verimliliği artıracak teknoloji modernizasyonları, sürdürülebilirlik projeleri, bünyemizde yer alan Yılpack fabrikası için torba ve bigbag imalat kapasitesini artırmaya yönelik genişletme yatırımları ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik yeni bölge açılımları olacak.”