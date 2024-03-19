“Sağlık turizminin gelirlerimiz içindeki payını yüzde 25’e çıkaracağız”

Türkiye, eğitimden sağlığa, eğlenceden yazılıma, turizmden taşımacılığa kadar farklı sektörleri kapsayan hizmet ihracatında 2023 yılı itibarıyla 99,8 milyar dolar rakamına ulaşmış durumda. Sağlık hizmetlerindeki gelişmişlik düzeyini ve kalifiye iş gücünü coğrafi konumunun getirdiği avantajlarla birleştiren Türkiye, dünyada adından söz ettiriyor. Sağlık alanında Türkiye’nin en büyük hizmet ihracatçısı olan Acıbadem Sağlık Grubu, 2023 yılında 50 bin yabancı hastayı ağırladı.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ekonomist.com.tr’ye özel şu değerlendirmelerde bulundu:

"50 BİN YABANCI HASTA AĞIRLADIK"

Sağlık turizmi, pek çok parametreden etkilenen bir alandır. 2023, Türkiye’yi derinden üzen 6 Şubat depremlerinin ve beraberinde ekonomik bazı sorunların yaşandığı bir yıl oldu. Bu nedenle Acıbadem olarak sağlık turizmindeki hedeflerimizi yakalamakta bazı zorluklar yaşamış olsak da son çeyrekteki ivme ile hedefimize ulaştık. 50 binden fazla yabancı hastayı ağırladık.

2024 yılında ise geçtiğimiz yılda yaşanmış zorlukları geride bırakarak, Health Point ofislerimizin sayısıyla birlikte Acıbadem’e gelen yabancı hasta sayısını daha da artırmayı ve sağlık turizminin gelirlerimizdeki payını yüzde 25’ler seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz.

"SEKİZ YILDIR BİRİNCİYİZ"

Bugün Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) gibi dünyanın önemli bölgelerinden hastalar sağlık hizmeti almak için Acıbadem’i tercih ediyor. Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki vizyonunu destekleyen ve bu vizyonun daha da büyümesi için çalışan Acıbadem, hizmet ihracatıyla Türk ekonomisinin güçlenmesinde ve Türkiye’nin uluslararası itibar değerinin artmasında önemli katkılar sağlıyor.

Bu bakış açısıyla Acıbadem olarak yıllardır sağlık turizmi alanında gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında önemli yatırımlar yapıyor ve özgün hizmetler sunuyoruz. Bu çalışmalarla birçok başarıya imza attık. Bunlardan biri de Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Hizmet İhracatı Şampiyonları’ programının Sağlık Hizmetleri kategorisinde, 8 yıldır üst üste aldığımız birincilik ödülü oldu.

"32 ÜLKEDE OFİSİMİZ VAR"

Bu başarıyı sağlamamızda sağlık turizmi alanında geliştirdiğimiz, fark yaratan özgün iş modelimizin önemli bir katkısı var. Bu model kapsamında; 32 ülkede 54 şehir ve 58 noktada Health Point irtibat ofislerimiz bulunuyor. Danışma ve yönlendirme hizmeti sunan bu ofisler aracılığıyla, yabancı hastalar ihtiyaç duydukları kaliteli sağlık hizmeti için Acıbadem’i tercih ediyorlar. Yabancı hastalara, kendi ülkelerinden havaalanına, oradan hastaneye ve sonrasında tekrar evlerine dönene kadar, ihtiyaç duydukları her süreçte gerekli desteği sunuyoruz. Tüm bu süreçler için toplamda 24 farklı dilde hizmet veren 500’e yakın çalışanımız bulunuyor. Bunlar; Health Point ofislerimiz, Çağrı Merkezimiz ve hastanelerimizde görev yapan uluslararası hasta hizmetleri, uluslararası operasyon ve iş geliştirme ekiplerinden oluşuyor. Farklı ülkelerden ve farklı milliyetteki çalışanlardan oluşan bu ekiplerin uyum içinde çalışması, yabancı hasta memnuniyet oranının artmasına da büyük katkı sunuyor.