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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Sanayi arsası rant kapısı oldu”

Emlak sektörü arsa maliyetlerini dile getiriyor ve yatırım yaparken arazinin çok büyük bir maliyet haline geldiğini ifade ediyor. Benzer serzeniş sanayicilerden de geliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) Kurucu Başkanı olan Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder de bu konuya dikkat çekiyor ve “Üretim yapmayan biri fabrika arazisi alıp kiraya veriyor. Yatırım arazileri rant kapısı oldu” diyor.

26 Temmuz 2023
“Sanayi arsası rant kapısı oldu”

Son yıllarda gayrimenkul sektöründe en çok konuşulan konulardan biri arazi maliyetlerinin çok artması yine kiracı ile ev sahibi arasında artan kira anlaşmazlıkları. Benzer bir durum sanayicinin de en büyük sorunu haline gelmeye başlamış durumda. İş dünyasından da benzer şikayetleri duyar hale geldik.

Geçen hafta bir araya geldiğimiz Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) Kurucu Başkanı olan Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder de bu isimlerden biri.

Yeni yatırım yapma konusunda arazi bulamamaktan şikayetçi olan Burak Önder, yer bulamayan, kirada olduğu yerde döviz endeksli kiralar karşısında zorlanan sanayicilerin de bu konuda çözüm beklediğini anlatıyor. 

Burak Önder, “Üretmeyen bir kişi bir çok fabrika arsası alıyor, kiraya veriyor. Fabrikaların çoğu katlı yerde üretim yapıyor. Deprem ve yangın riski var. Katlı yerde üretim olmaz, verimli değil. Birçok firma kiracı olduğu yerde davalı. Rant açık. Dövize endeksli kiralar isteniyor. Sanayicinin yeri yok Türkiye'de. En büyük sorun bu. Bütün parasını toprağa, binaya veren sanayici insan kaynağına, yeni teknolojiye yatırım yapmakta zorlanıyor” diyor.

İhracatta sabırlı olunmalı

Şirketlerin ihracatı verimli hale getirmek için bazı yatırımları yapmaktan çekindiklerine değinen Önder, sabırlı olunmadığını da belirtti. Lux Plastik olarak ihracata 2009'da başladıklarını kaydeden Önder, “Bugün satışlarımızın yüzde 75’ini ihracat oluşturuyor. Ürünlerimizi 93 ülkeye gönderiyoruz. Sadece ihracat için çalışan 11 kişilik kadromuz var. İnsan kaynağımızı geliştirdik, programlarımızı kurduk. CRM, IRP gibi programlarla verimliliğimizi artıyoruz. Türkiye olarak bu programlara yeniyiz. Hâlâ programları öğrenmeye çalışıyoruz. Programlara para verince her şeyi öğreneceğimizi sanıyoruz. Ama bilançoları, harcamaları görüyor, doğru planlar yapıyoruz. İhracatçı firmaların bu işlere para harcaması gerekiyor” dedi.

Ticari ateşe sayısı artmalı

Küreselin yanı sıra bölgesel ticaret anlaşmalarının da arttığını söyleyen EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder, “Biz çoğunda dışarıda kalıyoruz maalesef. Gümrük Birliği şu an ayak bağı. Bu yüzden ihracatın artması için anlaşmanın Türkiye lehine güncellenmesi gerekir” dedi. Ticaret müşavirliği sisteminin değişmesi gerektiğini ifade eden Önder, “Her ülkede sayımız az. Çin, ABD gibi ülkelerin bizden çok fazla Ateşesi var. Temsiliyetimiz çok yok. Sayımızı artırmamız lazım” diye konuştu

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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