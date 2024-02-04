ARA
Bist 100
8665,68
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
30,5407
0,6787%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9722
-0,2538%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0789
-0,7579%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2002,81
-0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

Sanayide normale dönüş 2026’yı bulacak

Deprem bölgesinde üretim performansında ciddi düşüş yaşandı.

04 Şubat 2024
Sanayide normale dönüş 2026’yı bulacak

Deprem bölgesinde üretim performansında ciddi düşüş yaşandı. Kapasitelerin yarı yarıya düştüğü bölgede sanayide üretimi canlandıracak yeni teşvikler beklenirken, sanayinin deprem öncesi seviyeye gelmesinin 2026’yı bulacağı ifade ediliyor.

Deprem felaketinin üzerinden geçen bir yılda barınma konusunda sorunlar devam ederken, bölgenin ekonomik performansında da sarsıntının etkisi sürüyor. Üretim gücünde ortalama yüzde 50 kayıp yaşayan deprem bölgesindeki iller, ihracatta da yılı düşüşle kapattı.  Öngörüler, bölgenin milli gelir ve ihracatta 2022 yılında ulaştığı seviyeye ancak 2026 yılı itibarıyla gelebileceğine işaret ediyor. 

Geçen bir yıllık süreçte deprem bölgesindeki 11 ilde, resmi kayıtlara göre 2,4 milyar dolarlık kayıpla ihracatta yüzde 11 daralma yaşadı.  11 il 2022’de 20,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılında bu rakam 18,2 milyar dolara geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2002,81 -0,1%
  • ALTIN ONS 2039,72 -0,77%
  • BIST 100 8665,68 0,23%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,311 1,356%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3458 0,51723%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 0,6109%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,5407 0,6787%
  • EURO/DOLAR 1,0789 -0,7579%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9722 -0,2538%
  • STERLIN/DOLAR 1,26368 -0,86685%
Günün En Çok Okunanları
Pasifik Donanım halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem
Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem
Piyasaların haftaya gündemi yoğun: Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında
Piyasaların haftaya gündemi yoğun: Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında
En fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler
GERİ
İLERİ
Pasifik Donanım halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem
Piyasaların haftaya gündemi yoğun: Yurt içinde gözler enflasyon rakamlarında
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL