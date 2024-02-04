Sanayide normale dönüş 2026’yı bulacak

Deprem bölgesinde üretim performansında ciddi düşüş yaşandı. Kapasitelerin yarı yarıya düştüğü bölgede sanayide üretimi canlandıracak yeni teşvikler beklenirken, sanayinin deprem öncesi seviyeye gelmesinin 2026’yı bulacağı ifade ediliyor.

Deprem felaketinin üzerinden geçen bir yılda barınma konusunda sorunlar devam ederken, bölgenin ekonomik performansında da sarsıntının etkisi sürüyor. Üretim gücünde ortalama yüzde 50 kayıp yaşayan deprem bölgesindeki iller, ihracatta da yılı düşüşle kapattı. Öngörüler, bölgenin milli gelir ve ihracatta 2022 yılında ulaştığı seviyeye ancak 2026 yılı itibarıyla gelebileceğine işaret ediyor.

Geçen bir yıllık süreçte deprem bölgesindeki 11 ilde, resmi kayıtlara göre 2,4 milyar dolarlık kayıpla ihracatta yüzde 11 daralma yaşadı. 11 il 2022’de 20,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılında bu rakam 18,2 milyar dolara geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.