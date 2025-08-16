ARA
Sanem Oktar EO Türkiye Başkanı seçildi

Global girişimci ağı Entrepreneurs’ Organization’ın (EO) Türkiye ofisinin yeni başkanı belli oldu. EO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, sivil toplum liderlikleriyle de tanınan seri girişimci ve melek yatırımcı Sanem Oktar oldu.

16 Ağustos 2025 | 15:20
Sanem Oktar EO Türkiye Başkanı seçildi

86 ülkede 19 binden fazla üyesi bulunan dünyanın en güçlü ve etkili girişimci ağı Entrepreneurs’ Organization’ın üyelerinin yıllık ortalama cirosu toplam 18 milyon dolar olarak ifade ediliyor. 

Ekonomist’in 03 - 16 Ağustos 2025 tarihli sayısından

Oktar, EO Türkiye’nin başkanlık bayrağını önceki dönem başkanı Gül Sultan Doğan’dan devraldı. 10 yılı aşkın süredir EO Türkiye üyesi olan Sanem Oktar, EO Türkiye’de daha önce yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan EO Türkiye’de üstlendiği göreve ve derneğin yeni dönem hedeflerine yönelik açıklama yapan Sanem Oktar, “Önümüzdeki dönemde EO Türkiye’de bünyemize yeni üyeler katarak girişimcilerin birbirini destekledikleri buluşma noktası olmayı etki alanımızı genişleterek sürdüreceğiz. Şu sıralar 11-13 Kasım’da dünyanın dört bir yanından girişimcileri yapay zeka konuşmak üzere İstanbul’da buluşturacak ‘Transcend: Own Your AI, Own Your Future’ etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

