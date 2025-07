Teknolojide kadın girişimcilere destek

ÜNLÜ & Co ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle hayata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi; kurucusu ya da kurucu ortağı kadın olan teknoloji girişimlerini eğitim, mentorluk ve yatırımcı görüşmeleriyle destekleyen bütünsel bir güçlendirme programı olarak dikkat çekmeye devam ediyor. ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, 2024–2025 dönemini tamamladı. Dokuz aylık yoğun süreci tamamlayarak mezun olan kadın girişimciler, farklı yatırımcılardan toplam 1,2 milyon dolar yatırım alarak fikirlerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürme yolunda önemli bir desteğe ulaştı.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi ve GİRVAK Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve jüri üyeleri değerlendirmeleri sonucunda birbirinden yenilikçi yedi girişim arasından öne çıkan üç proje açıklandı. Birincilik ödülünü sürdürülebilir tüketimi teşvik eden ve kullanıcıların ürünleri kiralayarak deneyimlemesini sağlayan Varsapp, ikincilik ödülünü nar kabuğu atıklarından ürettiği bitki bazlı biyoderiyle moda ve otomotiv gibi sektörlere çevre dostu çözümler sunan Yugen, üçüncülük ödülünü ise gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını oyunlaştırma yoluyla artıran ve markalara anlık geri bildirim verisi sağlayan Coridor aldı. Final sunumlarında takımlar, projelerini yatırımcılara ve ekosistem temsilcilerine tanıtma olanağı buldu.

İHTİYACA GÖRE GELİŞTİRİLİYOR

Program kapsamında ilk kez takdim edilen mansiyon ödülüne ise yapay zeka destekli uyku çözümleri geliştiren Budizzz layık görüldü. Bu yıl programa beş ülkeden, 27 şehirden 200’den fazla kadın girişimci başvurdu. Takımlar, uzman mentorlarla çalışarak fikirlerini geliştirdi; bu dönemde eklenen nöropazarlama ve yapay zekâ eğitimleriyle iş modellerini daha etkili hale getirdiler. Ayrıca, girişimcilik ve finans sektöründeki önde gelen isimleriyle düzenlenen ilham konuşmalarının yanında yatırımcı buluşmalarıyla büyüme yolculukları için güçlü bir destek almış oldular.

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “Her yıl programımızı girişimcilerin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Her bir mezunumuz artık kendi projesinin lideri ve toplumsal dönüşümün ilham kaynağı olmaya adaylar. Tüm bu hikayelerin binlerce genç kadına ışık tutacağına inanıyoruz” dedi. GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise 10 yılda, 7 bin 500’den fazla iş fikrine destek olduklarını, 500’ün üzerinde start up’ın doğuşuna eşlik ettiklerini belirtti. Genç kadınların teknoloji ve girişimcilik alanlarında güçlenmeleri için programlar, fonlar ve topluluklar oluşturduklarını ifade eden Afra, Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin de bu çabanın en güçlü örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti.