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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, “Bu umut verici ama dünya iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli değil” diyor.

21 Mart 2024
“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”

Geçen yıl dünyada yapılan 2,8 trilyon dolarlık enerji yatırımının 1,8 trilyon doları temiz enerjiye yapıldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, “Bu umut verici ama dünya iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli değil” diyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) üç dönemdir başkanlığını yürüten Dr. Fatih Birol, ajansın 50 yıllık geçmişinin 20 yılında, baş ekonomistlik de olmak üzere çeşitli görevlerle yer almış bir profesyonel. 

TIME dergisinin 2023 sonunda ilk kez açıkladığı “Dünyanın En Etkili 100 İklim Lideri” arasında gösterilen Birol, 2015 yılından bu yana yürüttüğü IEA başkanlığı görevinin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) Enerji İstişare Kurulu’na da başkanlık yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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