Togo markasıyla 3 yılda 40 mağazaya ulaşacak

Togo CEO’su Ahmet Akkuş, 2026 yılında 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım planladıklarını söylüyor.

Ekonomist’in 12 - 25 Ekim 2025 tarihli sayısından

Temelleri 88 yıl önce Togo Acemyan tarafından atılan Türkiye’nin ilk ayakkabı markalarından Togo, küllerinden yeniden doğuyor. İlk mağazası Beyoğlu’nda açılan deri ürünler ve İtalya’dan ithal çantalarla perakende sektörüne adım atan marka, kısa sürede İstanbul’un beyaz yakalıları arasında prestijli bir marka haline geldi. 1940’larda Ankara’da Türkiye’nin ilk modern ayakkabı fabrikasını kuran Togo, 1970’lerde diplomatik isimlerin ve iş insanlarının vazgeçilmezi oldu. Yönetimsel sorunlar nedeniyle dar boğaza giren markanın isim haklarını ve makine parkurunu Ankara’da ayakkabı üretimi yapan Akkuş ailesinin ikinci kuşak temsilcileri Ahmet Akkuş ve kardeşi Yaşar Akkuş, 2017 yılında devraldı. Ayakkabı sektöründe üretimden satışa pek çok farklı alanda çalışan iki kardeş, markayı ayağa kaldırmak için harekete geçti. 2021 yılında mağazacılık yatırımlarına hız veren ve 2024 itibarıyla kurumsallaşma sürecine giren Togo, bugün 20 mağazaya ulaştı. Bugün özellikle Ankara bürokrasini giydiren marka, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya hazırlanıyor.

YURT DIŞINA AÇILACAK

2026 sonuna kadar 25, üç yılda ise 40 mağazaya ulaşma hedefi olan marka, orta vadede yurt dışına da açılacak. 2027’de Türki Cumhuriyet’ler başta olmak üzere Avrupa ülkelerine açılmayı planladıklarını söyleyen Togo CEO’su Ahmet Akkuş, “Yurt dışı için görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa’da Almanya, Polonya gibi ülkelerde büyümek istiyoruz” diyor. Marka dijital tarafta da hızlı büyüyor. Son dönemde yapılan yatırımların da verdiği ivmeyle online satışların payı yüzde 20’ye ulaştı. Ahmet Akkuş, mağazacılıkta yüzde 20, online tarafta yüzde 30 büyüme hedefleri olduğunu söylüyor.

YENİ MARKA GELİYOR

Ayakkabı sektörünün içinde büyüyen Ahmet Akkuş, Türkiye’de yok olmaya yüz tutan markaları ayağa kaldırmaya devam etmeyi hedefliyor. Gençlere yönelik bir markayı satın aldıklarını söyleyen Akkuş, “Son yıllarda yaşanan krizlere dayanamayarak kapanan, gençlere yönelik ve konforlu ürünler sunan bir markayı satın aldık. Daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak için bu markayı da mağazalaştıracağız” diye konuşuyor.

Pandeminin ardından başlayan spor giyim trendinin değişmeye başladığını söyleyen Akkuş, ofislere dönüşün de etkisiyle konforlu ve klasik ayakkabılara ilginin arttığını belirtiyor. Teknolojik yatırımlar ve müşteri odaklı stratejilerle markaları büyütme hedefi koyan Akkuş, aynı zamanda dijitalleşme konusunda da yatırımlar yapıyor. Ayrı bir yazılım şirketi kuran Ahmet Akkuş, perakende ve üretim alanındaki deneyimlerini kullanarak geliştirdikleri yazılımı diğer şirketlere de açmaya hazırlanıyor.