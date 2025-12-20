‘Toplumsal katkı’ odaklı ‘Fark yaratan’ projeler

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireyleri, sosyal girişimcileri, aktivistleri, STK’ları ve kurumları destekleyen pek çok program var. Bu projeler; topluma fayda sağlamayı hedeflerken, şirketlerin katkılarıyla etkinliklerini her geçen gün artırıyor ve daha geniş kitlelere ulaşıyorlar. Örneğin; LC Waikiki, Hatay’ın Samandağ bölgesinde gençlerin sosyalleşmesini, özgüven kazanmasını ve yeni yetkinlikler geliştirmesini sağlayan ‘Hatay Sörf Merkezi’ projesinin ana sponsorluğunu üstleniyor.
Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından
Alarko Holding ise Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Girişim Öncüleri Programı’ kapsamında, sanayi, teknoloji, tarım ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimci kadınlara hem teorik hem de pratik eğitimler sunuyor; böylece girişimlerin sürdürülebilir ve küresel ölçekte büyümesi hedefleniyor. Bir başka örnek ise She LAB. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Boyner Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, genç kadınların sürdürülebilir kalkınma alanında eğitim almasını, kendi projelerini geliştirmesini ve liderlik yeteneklerini güçlendirmesini teşvik ediyor. Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların çalışmalarını görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü ‘Fark Yaratanlar’ programı da güzel örneklerden biri.
3 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTI
Programın bu yılki ‘fark yaratanı’ ise kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla Kolektif Etki Programı (KEP) Derneği ve Tekstil Atölyesi’ni kuran Pervin Aydar Emeklioğlu. Emeklioğlu, dezavantajlı kadınların ücretsiz eğitimlerle tekstil sektöründe nitelikli iş gücüne katılmalarını sağlarken, çevre dostu üretim anlayışıyla da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor ve kadınlara nitelikli istihdam ile girişimcilik kapılarını aralıyor.
2020 yılında İzmir Buca’da kurulan Kolektif Etki Programı (KEP) Derneği, sadece mesleki eğitim vermekle kalmıyor; aynı zamanda sosyal beceri gelişimi, farkındalık seminerleri ve güçlenme atölyeleri ile kadınların toplumsal ve bireysel kapasitelerini artırıyor. Bugüne kadar 3 binden fazla kadına ulaşan KEP Derneği, katılımcılarına mesleki beceri kazandırıyor, öz güvenlerini artırıyor ve onları topluluk içinde aktif rol almaya teşvik ediyor. Ayrıca her kadına özelleştirilmiş psiko-sosyal destekler de sunuluyor. Mesleki eğitim alan her 10 kadından yedisinin artık gelir elde edebildiğine değinen Emeklioğlu, bu süreci “KEP bir dernekten öte, bir değişim merkezi” olarak tanımlıyor.
KÜÇÜK ÜRETİCİLERE DESTEK
Derneği kurduktan yaklaşık bir yıl sonra, derneğe bağlı iktisadi işletme statüsünde bir sosyal girişim olarak kurulan KEP Tekstil Atölyesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modelini hayata geçiriyor. Üç ana amacın bu modeli şekillendirdiğini belirten Emeklioğlu, “Eğitim verdiğimiz kadınlara sürdürülebilir iş imkânı sağlamak, etik ve çevreci üretimi göstermek ve eğitimlerin finansal devamlılığını desteklemek temel amaçlarımız” diyor.
Atölyede, kadınlara adil ücret ödeniyor, ücretsiz çocuk oyun alanı sunuluyor. Öte yandan elektrik ihtiyacının yüzde 85’i güneş panelleriyle karşılanıyor ve yağmur suyu toplama sistemi ile su ve ütü ihtiyacı karşılanıyor. Böylece kadınlar hem iş hayatına katılıyor hem de çevre bilincini öğreniyor ve yayabiliyor. Atölyede moda markalarına üretim hizmeti sunduklarından söz eden Emeklioğlu, “Minimum sipariş adedini 50 ile sınırlayarak küçük üreticileri destekliyoruz ve seri üretime zorlamıyoruz” diye ekliyor.
2026’DA ÜÇ YENİ PROJE
KEP, Ocak 2026’dan itibaren üç yeni projeye başlayacak: UNFPA-TAPV desteğiyle 180 kadına kapsamlı ‘Cinsel Üreme Sağlığı’ eğitimi verilecek, UNDP iş birliğiyle Roman topluluklarında kadın istihdamı desteklenecek ve İzmir Valiliği ile birlikte moda sektöründe kadın girişimcileri güçlendiren ‘Dönüşen Moda, Değişen Dünya Programı’nın ikinci döngüsü hayata geçirilecek. 2026’da kadın emeğinin görünmezliğine dikkat çeken farkındalık çalışmalarıyla da toplumsal etkinin daha da büyütülmesi planlanıyor.