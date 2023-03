“Türk inşaat sektörü etkinliğini artırıp uluslararası pazardan daha fazla pay alacak”

Dünyanın önde gelen Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat ve proje yönetimi şirketi olan Turner’ın 60’dan fazla ülkede ofisi ve 10 binden fazla çalışanı var. 1400’den fazla çalışanı ise LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasına sahip. 20 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan şirketin Burj Khalifa, Taipei 101’in de aralarında yer aldığı dünyadaki en ünlü, en yüksek ve kompleks binalarının 16’sında imzası var. 1964'ten bu yana Amerika’nın en büyük 10 müteahhiti arasında yer alıyor. Amerika dışında ise dünyanın önde gelen proje yönetimi şirketlerinden biri konumunda. Turner Türkiye Ofisi Türkiye’de yaklaşık 25 yıldır aktif olarak çalışmalarına devam ederken toplam 190 kişilik bir ekibe sahip. Turner International Başkanı ve CEO'su Abrar Sheriff ile şirketi ve yatırım planlarını konuştuk.

Turner, spor kompleksleri, sağlık hizmetleri, veri merkezleri, ofisler, konutlar ve yüksek binalar da dahil olmak üzere çeşitli portföyüyle ABD'deki en büyük genel yüklenici. Turner, Kuzey Amerika dışında müşterilerine danışmanlık, proje yönetimi ve inşaat yönetimi hizmetleri sunuyor. Bu yerel bir firmanın erişilebilirliğini ve esnekliğini küresel bir organizasyonun istikrarı, gücü ve kaynakları ile birleştirmek açısından benzersiz bir rekabet avantajı sağlıyor. Turner, dünyanın en yüksek üç binası da dahil olmak üzere büyük ölçekli ikonik projelerin proje yönetimiyle dünya çapında tanınıyor. Burj Khalifa (828 metre yükseklik ), Makkah Royal Clock Tower (601 metre yükseklik) ve Taipei 101 (508 metre yükseklik). Dünyanın en yüksek 100 binasından 16'sı Turner projesidir.



Turner için Türkiye pazarının önemi nedir? Büyüme planlarınız, gelecek dönem planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye, doğu ile batı arasında bir köprü görevi gördüğü için Turner için şüphesiz stratejik bir pazar. Türkiye'deki geleceğimizin çok umut verici olduğuna inanıyoruz. Diğer yandan şunu da belirtmek isterim ki Türkiye'de inanılmaz yetenekler var ve onlarla Türkiye'de birlikte çalışmak istiyoruz. Vizyonumuz, bu yetenekleri en iyi üniversitelerden alıp yetiştirmeye ve onlara dünyanın farklı yerlerinde farklı deneyimler kazandırmaya devam etmek. Halihazırda uluslararası projelerimize Türkiye'den çok nitelikli elemanlar transfer ettik ve hepsinin performansından oldukça memnunuz. Yakın bir zaman önce bir ilk gerçekleşti ve Türkiye Ülke Direktörü olan Mehmet Sami Kılıç Başkan Yardımcımız oldu. Bu gibi başarıların devamının gelmesini çok isteriz. Danışmanlık hizmetlerine daha fazla ağırlık verilmesinin, Türkiye inşaat sektörünün inşaatın her alanında etkinliğini artıracağına ve uluslararası pazardan daha fazla pay alacağına inanıyoruz.



Dünya çapındaki tedarik zinciri sıkıntısından Türkiye ne ölçüde etkileniyor?

Türkiye, tedarik zinciri sorunlarından en az etkilenen ülkelerden biri. Türkiye, inşaat malzemelerinin birincil ihracatçısıdır ve bu nedenle dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla üretime dönük avantaja sahip.



Son dönemde Türkiye'de inşaat sektörüne yönelik yüksek teknolojili yeni ürünler ve bilişim çözümleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Müşterilerimizin projelerinin yapımında her zaman yeni teknoloji ve yeniliklerden yararlanıyoruz. Sanal Tasarım / İnşaat Yönetimi, Bina Bilgi Modellemesi, gelişmiş robotik, geliştirilmiş güvenlik ekipmanları gibi teknolojilerin inşaat sektöründe odak noktası olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Turner olarak bilgi paylaşmaya, sürekli teşhir sağlamaya ve bu teknolojilerin entegrasyonunu desteklemeye devam ettikçe, Türkiye'nin sanayi potansiyelinin son derece umut verici olduğunu düşünüyorum.



Turner ticari gayrimenkulde çok aktif. Türkiye'nin ve dünyadaki birçok ülkenin temel sorunu konut ihtiyacı. Bu alanda çalışmayı düşünüyor musunuz? Bu alanı nasıl görüyorsunuz?

Kurum olarak proje yönetimi ve konut dahil olmak üzere her türlü üst yapı projesi için müşterilerimize katma değerli inşaat hizmetleri sağlama noktasında lider olmak için çalışıyoruz. Yakın zamanda yaklaşık 1000 konutluk bir site projesinde inşaat öncesi hizmetler için yeni bir sözleşme imzaladık. Finansal istikrar ve kredi olanaklarına kolay erişim, Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe kilit faktörlerdir. Türkiye pazarının son derece dinamik olması ve çeşitli yatırım fırsatları sunabilmesi nedeniyle bu temel konuları ele almak için bazı düzenlemelerin halihazırda yapılmış olduğunun farkındayız ve yakın vadede sonuçları görmeyi umuyoruz.



Uluslararası inşaat sektörü Türkiye pazarında potansiyel görüyor mu, ülkenin ekonomik durumu güven veriyor mu?

Türkiye'yi uluslararası inşaat için umut verici ve çekici bir pazar haline getiren en büyük avantajları arasında artan nüfusu, güçlü mühendislik altyapısı, yüksek vasıflı işgücü ve inşaat malzemeleri tedarik zinciri yer alıyor. Ve tüm bu maddeler ülkenin potansiyeli açısından oldukça önemli.



