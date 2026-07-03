Türkiye nükleerde müşteri mi olacak, oyun kurucu mu?

Dünya enerji politikalarında yeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar boyunca yüksek yatırım maliyetleri, güvenlik tartışmaları ve kamuoyu hassasiyetleri nedeniyle geri planda kalan nükleer enerji, bugün yeniden küresel enerji stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda. Bunun nedeni yalnızca iklim hedefleri değil; yapay zekadan veri merkezlerine, ağır sanayiden dijital ekonomiye kadar uzanan yeni enerji talebi. Bu yeni ekosistemde kimlerin teknoloji geliştiren, kimlerin ise sadece satın alan ülkeler olacağı önemli.

1 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

Bugün dünyada yaklaşık 500 GW seviyesinde bulunan nükleer kurulu gücün, 2050 yılına kadar 1.500 GW'a çıkarılması hedefleniyor. Bu, yaklaşık 1.000 GW'lık yeni kapasite ve 1 trilyon doların üzerinde yatırım anlamına geliyor.

Türkiye de bu dönüşümün dışında kalmak istemiyor. Açıklanan hedef, 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kapasiteye ulaşmak. Bunun 5.000 MW'lık bölümünü ise küçük modüler reaktörler (SMR) oluşturacak.

Ancak burada dikkat çekici olan yalnızca kapasite değil. Asıl mesele, bu yatırımların Türkiye'de yeni bir mühendislik, üretim ve teknoloji ekosistemi oluşturup oluşturamayacağı.

SMR'lar neden bu kadar konuşuluyor?

Küçük modüler reaktörler, klasik nükleer santrallere göre çok daha farklı bir ekonomik model vaat ediyor.

Bugün büyük ölçekli santrallerde yatırım maliyeti kilowatt başına yaklaşık 7 bin dolar seviyesinde bulunuyor. SMR teknolojisinde ise ilk uygulamalarda bu rakamın 5 bin dolar/kW, seri üretim aşamasında ise 3 bin dolar/kW seviyesine düşmesi hedefleniyor.

Bu da 100 MW büyüklüğündeki bir reaktör için uzun vadede yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ölçeğine işaret ediyor.

Elbette bu hedeflere ulaşabilmek; seri üretim, fabrikasyon, standartlaşma, lisanslama süreçlerinin hızlanması ve güçlü bir yerli tedarik zincirinin kurulmasına bağlı.

Dünyadaki bu dönüşümün yansımaları Türkiye'de de görülmeye başladı. IC Holding bünyesindeki IC Nükleer ve Endüstri (ICN) de ABD’li ARC Clean Technology ile sodyum soğutmalı 4’üncü nesil reaktör teknolojileri alanında stratejik bir iş birliği süreci başlattığını açıkladı. İşbirliği kapsamında geliştirilecek olan küçük modüler reaktörler yani SMR’lar bir futbol sahasının dörtte biri kadar yer kaplıyor. IC Nükleer Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murad, "Hedefimiz Türkiye'de reaktör teknolojisi etrafında bir mühendislik ve sanayi ekosistemi kurmak" diyor.

Enerjiyi artık veri merkezleri belirliyor

Enerji talebindeki değişimin en önemli itici gücü artık sanayi kadar dijital ekonomi.

Yapay zekâ, bulut bilişim, otomasyon ve hiper ölçekli veri merkezleri yalnızca daha fazla elektrik istemiyor; aynı zamanda kesintisiz, öngörülebilir ve düşük karbonlu enerji talep ediyor.

Bayar bu değişimi şöyle anlatıyor: "Büyük ölçekli veri merkezleri artık yalnızca teknoloji şirketlerinin konusu değil. Bulundukları bölgelerde şebeke yükünü, elektrik fiyatlarını, yatırım planlarını ve enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyen tesisler haline geliyor."

Bu nedenle SMR'lar, yalnızca elektrik üreten tesisler olarak değil; veri merkezlerinin yanında kurulabilecek yerinde enerji çözümleri olarak değerlendiriliyor.

Kullanım alanı santral sınırlarını aşıyor

Yeni nesil reaktörlerin en dikkat çekici yönü, yalnızca şebekeye elektrik vermekle sınırlı olmamaları.

Demir-çelik tesisleri, petrokimya, organize sanayi bölgeleri, maden sahaları, proses ısısı gerektiren üretim tesisleri ve deniz suyunun arıtılması gibi alanlar yeni kullanım sahaları olarak öne çıkıyor.

Özellikle sodyum soğutmalı 4. nesil reaktörlerin yaklaşık 550°C seviyesinde proses ısısı sağlayabilmesi, ağır sanayinin karbonsuzlaşması açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Çünkü birçok sanayi kolunun ihtiyacı yalnızca elektrik değil; yüksek sıcaklıkta sürekli proses ısısı.

Türkiye için kritik eşik

Türkiye'nin önünde belki de en kritik tercih burada başlıyor.

"Eğer bu alana yalnızca hazır teknoloji satın alma perspektifiyle bakarsak, geleceğin nükleer pazarında sadece müşteri konumunda kalırız" diye konuşan Bayar, bu nedenle IC Nükleer Teknoloji'nin yaklaşımının yalnızca bir reaktör kurmak olmadığını; teknoloji ortaklıkları geliştirmek, lisanslama süreçlerine hazırlanmak, yerli ekipman üretimini artırmak ve akademiyle birlikte yeni bir ekosistem oluşturmak olduğunu vurguluyor.

Şirketin ARC Clean Technology ile yürüttüğü iş birliği de bu nedenle ‘hazır teknoloji ithalatı’ yerine teknolojiyi birlikte olgunlaştırma modeli üzerine kuruluyor.

İnsan kaynağı en az teknoloji kadar önemli

Nükleer enerji yatırımları yalnızca beton, çelik ve reaktörden oluşmuyor.

En kritik başlıklardan biri yetişmiş insan kaynağı.

IC Nükleer Teknoloji bu amaçla yaklaşık 150 kişilik nitelikli teknik ve mühendislik kadrosu oluşturmayı hedefliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ile kurulan iş birliği ve planlanan Nükleer Teknopark girişimi de bu stratejinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

Toryum heyecanı sürüyor, ancak öncelik farklı

Türkiye'de nükleer enerji konuşulurken toryum her zaman gündeme geliyor.

Ancak Bayar'ın değerlendirmesine göre ticari gerçeklik bugün farklı bir noktada.

Toryum bazlı erimiş tuz reaktörleri hala erken teknolojik aşamada bulunurken, ticari uygulamaya daha yakın görülen teknoloji sodyum soğutmalı 4. nesil SMR'lar olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla bugünün yatırım kararları daha çok uygulanabilirlik üzerinden şekilleniyor.