Türkiye’yi stratejik ortak olarak konumluyor

Global agentic (ajan tabanlı) otomasyon şirketi UiPath, geliştirdiği agentic otomasyon platformuyla yapay zekâ ajanları, yazılım robotları ve insanları tek bir yapı altında buluşturarak şirketlerin iş süreçlerini uçtan uca yönetmesini sağlıyor.

Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından

1,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören UiPath, global ölçekte binlerce kurumun dönüşümüne yön verirken Türkiye’yi stratejik pazarlardan biri olarak konumlandırıyor.

100’den fazla ülkede

Bükreş’te Daniel Dines tarafından küçük bir apartman dairesinde kurulan ve 2015’te ilk yatırımını Türkiye’den yatırımcı Cem Sertoğlu’ndan alan UiPath, bugün 100’den fazla ülkede 10 bin 800’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren global bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Romanya’nın Bükreş şehrinde UiPath’in ofisinde bir araya geldiğimiz UiPath CEO’su Daniel Dines, Türkiye’yi yalnızca bir pazar olarak değil, uzun vadeli bir stratejik ortak olarak gördüklerini söylüyor. Daniel Dines, "Girişimcilik kültürü, yeni teknolojilere hızlı adaptasyon kabiliyeti ve güçlü yetenek havuzu ile Türkiye, dönüşüm hikâyeleri üretme konusunda öne çıkan ülkelerden biri. Aynı zamanda Doğu ile Batı arasında köprü kuran konumu, burayı yalnızca yerel değil, bölgesel ve küresel ölçekte de kritik bir merkez haline getiriyor" diyor.

İlk yatırımı Türkiye'den aldı

Daniel Dines, Türkiye’nin şirketin büyüme yolculuğundaki kritik rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulunuyor: “UiPath’i kurduğumuzda çıkış noktamız oldukça basitti: insanların zamanını alan, tekrarlayan işleri yazılım robotlarına devretmek. Bugün global ölçekte iş yapış biçimlerini dönüştüren bir platforma dönüştük. Bu yolculuk hiçbir zaman tek bir ülkeye ait olmadı; Türkiye ise en başından itibaren bu hikâyenin önemli bir parçasıydı. 2015 yılında, henüz çok erken bir aşamadayken Türkiye’den aldığımız ilk yatırım, global ölçekte büyüyebilmemiz açısından belirleyici bir kırılma noktası oldu."

Ajan otomasyonu yaklaşımı

Şirketin odağında yer alan agentic otomasyon yaklaşımı modelinde yapay zeka ajanları karar alma ve analiz süreçlerini üstlenirken, yazılım robotları operasyonel görevleri yürütüyor; insanlar ise yönlendirme ve stratejik kontrol rolünü koruyor. UiPath platformu, bu üç bileşeni tek bir orkestrasyon katmanında buluşturarak iş süreçlerinin daha akıllı, adaptif ve gerçek zamanlı yönetilmesini hedefliyor. Üç ürünle başlayan süreç şimdi 20 ürünle devam ediyor.

“Yeni platform bankacılıkta agentic otomasyonu yaygınlaştıracak"

Türkiye pazarının Doğu Avrupa ve Or ta Asya’da 15 ülkeyi kapsayan bölge için stratejik bir merkez konumunda olduğunu söyleyen UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, "Türkiye’de 2 binden fazla sertifikalı UiPath geliştiricisinin yer aldığı yetkinlik ağı ile hizmet veriyoruz. Türkiye’de 400’e yakın kurumla otomasyon çözümleriyle çalışıyoruz" diyor. Süreç orkestrasyonu ve yapay zeka ajanlarını bir araya getiren agentic otomasyon çözümlerini ise 10’dan fazla Türk şirketi ile hayata geçirdiklerini ifade eden Tuğrul Cora, bu yıl içinde agentic otomasyon platformunu kurumların kendi veri merkezlerinde çalışacak şekilde sunacaklarını söylüyor. Cora, "Bu gelişme özellikle, veri güvenliği ve regülasyonlar nedeniyle bulut kullanımının sınırlı olduğu bankacılık, sigor ta ve kamu gibi sektörlerde agentic otomasyonun yaygınlaştıracak" diyor.