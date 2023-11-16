Üretim ve ihracat üssü olabiliriz

Yeşil dönüşümde risklere değil fırsatlara odaklanmak gerektiğini vurgulayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Türkiye’nin yeşil dönüşümde bir üretim ve ihracat üssü haline gelme potansiyeli var” diyor.

Ekonomide kapsamlı bir yeşil dönüşümün en önemli parçalarından birini Anadolu iş dünyası oluşturuyor.

Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin nabzının attığı Anadolu iş dünyasında son yıllarda Yeşil Mutabakat’ı odağına alan bir dönüşüm süreci yaşansa da, amaçlanan ‘yeşil devrim’ için hala uzun bir yol var.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile KOBİ’lerin yakın gelecekte yeşil ekonomiye entegrasyonunu sağlayacak projeleri ve atılması gereken adımları konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.