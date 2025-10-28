500 bin konut: Hangi ile kaç konut yapılacak? Rakamlar açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Nüfusumuza göre 500 bin konutu Türkiye'ye dağıttık. İstanbul'da 100 bin konut yapacağız. Valilerimizle ve belediye başkanlarımızla görüştük. Vatandaşımızın ihtiyacına göre tespitler yaptık. 81 ilin tamamında talepler doğrultusunda 500 bin sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz sadece barınma değil, biz istiyoruz ki her proje örnek olsun. İçindeki yeşil alanlarla mahalle kültürünün yaşandığı bir site anlayışı olsun istiyoruz. 1,5 trilyon liralık bir proje bu. İstihdam, üretim ve ekonomiye katkı sağlayacak proje olacak.

Konut kiralarını aşağı çekeceğimiz bir proje yapacağız. Nasıl deprem bölgesinde kiralar düştüyse aynı şekilde evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmak istiyoruz.

İşte 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı:

Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823, Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548, Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208, Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470, Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576, Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020, Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689, Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229, Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334, Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527, Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190, Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734, Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803, Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872

Konut projesi için gelir şartı nedir?

İstanbul'da başvuru sahibi vatandaşımızın hane halkı geliri 145 bin lira olacak. Anadolu illeri için 127 bin lira. En az 1 yıl o il veya ilçede oturması gerekiyor başvuru sahibinin. Emekli vatandaşlarımız 1 yıl orada oturmuyorsa bile nüfusa kayıtlı olduğu yere başvurabilir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için de ikamet şartı aramıyoruz.

"Konutlar yatay mimari olacak"

Her 500 dairede bir tane daire konağı yapacağız. Zemin+4 kat olmak üzere hazırlayacağız. İçinde tüm imkanları olan bir bakış açısı hazırlayacağız. En iyi mühendislerle süreci yürüteceğiz. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınacak. İklim şarları ve demografik şartları gözeteceğiz. Bilim insanlarımızla birlikte hazırlayacağız. 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 olacak. 55 metrekare 1+1 şeklinde olacak evlerimiz.

Artık bütün dünya minimal ölçülerde yaşamayı arzu ediyor. Biz de talepler doğrultusunda giderlerin az olduğu bir bakış açısı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız örnek daireleri İstanbul ve Ankara'da görebilir. Her detayı düşünülmüş olarak hazırlıyoruz konutlarımızı.

Aidattan daha düşük taksitle ev imkanı

Aidattan daha düşük bir taksitle ödeyeceksiniz. 20 yıl vadede ödemeler yapılabilecek. Taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak. Herkes bütçesine göre projeden ev alabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşımız da bu projeden ev alabilir, ödemeleri sağlayabilir.

İstanbul için taksitler 7 bin 313 liradan başlayacak. Örneğin bir vatandaşımıza 65 metrekarelik 2+1 çıktı diyelim 2 milyon 450 bin liralık ödeme yapacak. Yüzde 10 peşinat verecek daha sonra taksitlerini ödeyebilecek.

10 Kasım'da başvuruları alacağız, 19 Aralık'ta sona erecek. İlk konutları 2026'nın mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Kiralık konut için devlet devrede

Kira fiyatlarını aşağı çekmek istiyoruz. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut yapacağız. 3 yıllığına kiralayacağız. Kiralık konut dönemi ilk kez İstanbul'da başlayacak. Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Doğrudan TOKİ eliyle süreç yürütülecek. 15 bin kiralık sosyal konutu artırmak istiyoruz.

Mahalle konakları geliyor

Her 500 konut için mahalle konakları yapacağız. Burada oturan vatandaşlarımız aile sağlığı merkezi, anaokulu, spor salonu, misafirhane gibi imkanlar oluşturacağız. Diyelim ki akrabalarınız geldi kalabalık, burada rezervasyon yöntemiyle misafirlerinizi ağırlayabileceksiniz.



