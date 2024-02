Wyndham Hotels 2025 sonunda Türkiye’de 150 otele ulaşacak

Dünya genelinde 95’ten fazla ülkede yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts’un ülkemizde 43 kentte yaklaşık 111 oteli bulunuyor. Türkiye, otel sayısı bazında Wyndham’ın en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye’de 43 şehirde 111 otellerinin bulunduğunu, büyümeye planları çerçevesinde 2024’ü 130 otelle kapatıp, 2025 sonunda 150 otele ulaşma hedeflerinin bulunduğunu söylüyor.

Türkiye’de devletin ikincil, üçüncül şehirlerin gelişmesine önem verdiğini, oralar geliştikçe otel yatırımlarının da artacağına dikkat çeken Manikis, “Dünya genelinde 9 bin 150 civarı otelimiz var bunun yüzde 95’i franchise. 24 markamızın 10’u Türkiye’de var. Türkiye pazarına baktığımızda pazara uyum sağlayabileceğini düşündüğümüz life style Vienna House ve üst segment toplantı oteli ya da resort konseptli Dolce markalarını 2024’te Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Konaklama sektörü sadece yabancı ziyaretçilerden oluşmuyor, yerel ekonomiye de bakmak lazım. Batman, Diyarbakır da odağımızda” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE DE OLACAĞIZ….

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde otellerin o bölgelerin toplanma yeri olduğuna dikkat çeken Manikis, “O nedenle oralarda olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinin imarı için 50 milyar dolar harcanacak ve orada konaklamaya da ihtiyaç olacak” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Avrupa’daki tüm ülkelerden çok krizin üstesinden gelmiş bir ülke olduğunu, tutkuyla çalışan bir millet olduğunu belirten Manikis, THY’nin Türkiye’de turizmin gelişiminde ve tanıtımında önemli rol oynadığını ve 2024’te yeni rekorlara imza atılabileceğini vurguluyor.

BU YIL SON 5 YILIN EN İYİ DOLULUKLARINA ULAŞILABİLİR

Avrupa’daki en büyük low cost 3 havayolu şirketinin 2024 yılının çok iyi geçmesini planladıklarını da hatırlatan Manikis, şunları söylüyor: “2024 yılındaki dolulukların son 5 yılında en iyi dolulukları olabileceğini düşünüyorum ama dünyanın her yerinde gerçekleşen jeopolitik riskler ve iklim değişikliği bunları engelleyebilir. Çünkü geçen yıl dereceler 45’i gösterdi, orman yangınları ile birlikte insanlar kuzey ülkelerine gittiler.”

HİNDİSTAN VE ÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN YILDIZI OLACAK

“Önümüzdeki 5 yılda Hindistan’dan 300 milyon kişi seyahat edecek, Çin’den 120 milyon kişi pandemi sonrası seyahat edecekler. Bu kaynak pazarlardan yarım milyon insan seyahat edecek ve bunlar plaja gitmiyorlar, yeni deneyimler arıyorlar” diyen Manikis, doğal güzellikleri ile öne çıkan yerlerin geleceğin Antalya’sı Bodrum’u olabileceğine vurgu yapıyor. Manikis, “İnsanlar dağları görmek istiyorlar Karadeniz, Kapadokya muhteşem yerler.

Her şey dahil segmentinin daha hızlı büyümesini bekliyoruz. Her şey dahil denilince 15 yıl önceki tabağı tepeleme doldurmuş turist akla geliyor belki ama burada hizmet kalitesi arttı. Rixos bu konuda kaliteyi yükselten Türk markası oldu. Yunanistan’da İkos diye bir marka çıktı Avrupa’ya da yayıldı ve lüks segment, kendine özgü bir her şey dahil sistem sunuyor” diye konuştu.

HEMEN HER KENTTE OLACAĞIZ….

Türkiye’de bu yıl hemen her kentte bir otel açacaklarını belirten Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Murat Özel, “Ankara’da bir ay içinde açılış planlıyoruz. Eskişehir’de de açılışımız olacak” diyor.

Çok tartışılan her şey dahil sistemine de değinen Özel, her şey dahilin eskiden ekonomisine dikkat eden kesimin tercih ettiği bir sistemken günümüzde deluxe kategorisinde de her şey dahil konsept bulunduğunu ama farklı uygulandığını söylüyor.