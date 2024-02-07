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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Yabancılar kök hücre tedavisi için de Türkiye'ye geliyor

Yabancı hastalar, kök hücre tedavileri için de Türkiye’yi tercih ediyor. Robernia CEO'su Uzmanı Biyolog Dr. Çiğdem Üregen, kök hücrenin sadece estetik sektöründe değil bir çok hastalığın tedavisinde de kullanıldığını belirtirken, en çok İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Fransa ve ABD’den başvuru alındığını açıkladı.

07 Şubat 2024
Yabancılar kök hücre tedavisi için de Türkiye'ye geliyor

Kök hücrenin deneysel çalışmaları ve hasta bazlı tedavilerinin geçmişi son 10-15 yıla dayanıyor. Halen de araştırmalar ve laboratuvar deneyleri devam ediyor. İnsanlarda kemik iliğinden hematopoetik kök hücre, karın yağından mezenkimal kültür ile kök hücre elde edilirken; kişinin kulak arkası dokusundan alınıp laboratuvarda üretilen fibroblast kültürü kök hücre çalışmaları da cilt gençleştirme amaçlı tercih edilen yöntemlerden…

Kök hücreden sadece, estetik ve güzellik sektöründe değil; yanık ve yara tedavilerinde, alzeimer, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, infertilite (kısırlık) yani tüp bebek tedavisinde, eklem hastalıklarında fizik tedavi ve ortopedide ayrıca uzun zamandır lösemi ve lenfoma gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde de yararlanılıyor.

5 BİN HASTAYA UMUT OLDU

Robernia CEO'su Uzman Biyolog Dr. Çiğdem Üregen, dünyanın sayılı kök hücre bankalarından biri olan Türkiye Kök Hücre Merkezi’nin (TÜRKÖK) geçen yıl 5 bine yakın hastanın tedavisi için umut olduğunu söyledi. 

TÜRKÖK, geniş eşleştirme ağı ile yurt dışından gelen kök hücre taleplerine de yanıt veriyor. Bu amaçla Türkiye’ye çok sayıda yabancı hastanın da başvurduğunu söyleyen Üregen, “Çoğu hasta tedavi süreci için Türkiye’ye gelmeyi tercih ederken, yurt dışı hasta ile eşleşme bizim bankamızdan sağlanırsa, çok zor ve detaylı bir süreç de olsa kök hücreyi hazırlayarak yurt dışına da gönderebiliyoruz. Bugün, bu tedavilerin yüzde 18.7’sini yabancı hastalar oluşturuyor” diye anlattı..

KADIN İLGİSİ YOĞUN

Klinikleri Rebornia Center’a kök hücre tedavileri ve cilt gençleştirme için çoğunlukla kadın hastaların  başvurduğunu söyleyen Üregen, erkek hastalar saç kök hücresi uygulamalarına büyük ilgi gösterdiklerini belirtiyor.  Üregen, “Ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Fransa ve ABD’den kök hücre uygulamaları için hasta alıyoruz” diye ekledi. 

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarla birlikte Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı hasta sayısının geçen yıl 1,4 milyonu aştığını kaydeden Üregen, Ocak 2024'te sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 37 oranında arttığını, yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklediklerini belirtti. 
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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