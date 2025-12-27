Yeni kağıt yatırımı istihdamını artırdı

Ekonomist Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Anadolu 500’ araştırmamızda bu yıl ‘İstihdamını En Çok Artıran Şirket’ kategorisinde Adanalı Kıvanç Tekstil birinci oldu. 75 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olan şirket, istihdamını 2024 yılında bin 45’e çıkardı. Şirket, toplam çalışanlarının yüzde 34’ünün kadınlardan oluşmasıyla da öne çıkıyor. 110 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 160 bin metrekarelik entegre tesislerinde üretim yapan şirket, yıllık 18 milyon metre kumaş ve 6 bin ton iplik üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Elyaftan ipliğe, iplikten kumaşa, boyadan terbiyeye kadar üretimin her aşamasını kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, “Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğimiz istihdam artışında 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Kıvanç Tekstil Kağıt fabrikamızın etkisi oldu” diyor.

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTTI

Yeni tesislerinde; Kıvanç Liner, Fluting, Kraft Top Liner ve Testliner olmak üzere günlük bin 200 ton geri dönüştürülmüş kağıt üretimi gerçekleştirdiklerini de belirten Kıvanç, “Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyor, yüzde 60’ını iç pazara sunuyoruz. Bu büyük yatırım hem üretim kapasitemizi hem de istihdam gücümüzü önemli ölçüde artırarak ülke ekonomisine katkımızı güçlendirdi” diye ekliyor.

Tekstil sektörü global çapta zorlu bir sınavdan geçiyor. Kıvanç Tekstil’in de önceliğinin kontrolsüz büyüme değil, mevcut gücünü korumak olduğunun altını çizen Kıvanç, “2026 için agresif bir istihdam artışından ziyade; mevcut istihdamımızı korumayı, verimliliğimizi artırmayı ve bu fırtınalı dönemde gemimizi limanda güvenle tutmayı hedefliyoruz” diyor.

ZEKİ KIVANÇ / KIVANÇ TEKSTİL

DÜNYA DEVLERİNİN TERCİHİ

Yıllar içinde kumaş üretiminde gerek kalitesi gerekse ürün çeşitliliği ve yenilikçiliği ile konumunu güçlendiren şirket, global arenada güçlü oyunculardan. Öyle ki bugün üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Asya’dan Avrupa’ya, ABD’den Afrika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, 50’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kıvanç, ana hedef pazarlarının ise kalite ve sürdürülebilirlik standartlarının en yüksek olduğu Avrupa ve ABD olduğunu söylüyor.

Fason üretim yapan bir şirket olamadıklarını, kendi koleksiyonlarını yaratan ve modaya yön veren entegre bir kumaş üreticisi konumunda bulduklarını vurgulayan Kıvanç, şöyle devam ediyor: “Ürettiğimiz kumaşlar, dünyanın en büyük metropollerinde, en önemli markaları tarafından tercih ediliyor. Banana Republic, Hugo Boss, Zara Man, Tara Jarmon ve Mango gibi dünya devleri iş ortaklarımız arasında yer alıyor.”

“Nitelikli yatırım planlıyoruz”

“Fiziki kapasite artışından ziyade, ‘nitelikli yatırım’ gündemimizde. Üretim tesislerimizi ve makine parkurumuzu Endüstri 4.0 ve yapay zeka destekli sistemlerle sürekli modernize ediyoruz. Ayrıca 2030 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza ve GES projelerimize devam ediyoruz. Biz yatırımı sadece betona veya makine sayısına değil; teknolojiye, doğaya ve geleceğe yapıyoruz.”