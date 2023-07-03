Yeni TCMB’nin ilk hamlesi zayıf kaldı

Prof. Dr. Ege Yazgan, Gaye Erkan liderliğindeki TCMB’nin faizi yüzde 15’e çıkarmasını ‘olumlu ama yetersiz’ bir adım olarak değerlendiriyor. Prof. Yazgan, “Hem faiz seviyesi hem de verilen mesajlar zayıf kaldı. Enflasyonda yükseliş beklentileri arttı” diyor.

Ekonomi dünyasında tüm gözler haftalardır yeni TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın vereceği ilk faiz kararına ve ilk mesajlara kilitlenmişti.

22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Toplantısı’ndan (PPK) 27 ay sonra faiz artırımı kararı çıktı ve politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarıldı.

Hem faiz kararının etkilerini hem de ekonomide yeni dönem beklentilerini Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ile konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.