Yeni üretim yatırımıyla ‘bölgesel güç’ hedefliyor

Elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri alanında 140 yıldır faaliyet gösteren global bir şirket olan ABB, kamu hizmetleri, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki şirketlere yönelik ürün, mühendislik, sistem, çözüm ile satış sonrası servis hizmeti sağlıyor. 2025 yılında 33,2 milyar dolar ciroya ve 36,8 milyar dolar sipariş hacmine ulaşan İsviçre merkezli şirket, geçen yıl 1,3 milyar dolarlık AR-GE yatırımı gerçekleştirdi.

Ekonomist’in 15-28 Mart 2026 tarihli sayısından

Üretim tesisleriyle 60 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren ve yarım milyar dolarlık ciroya sahip şirket, buradaki büyümesini genişletme planları yapıyor. Türkiye’de iki üretim sahası, beş servis atölyesi, dokuz satış/bölge ofisi olan ABB, var olan tesislerini büyütüp yeni satın alma yapacak.

Üretim yatırımı planı

ABB’nin Türkiye’yi önemli bir üretim, inovasyon ve çözüm merkezi olarak konumlandırdığını söyleyen ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, Türkiye’nin ABB’nin global stratejisinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarları arasında stratejik bir köprü olarak gördüğünü söylüyor.

Alçak gerilim, orta gerilim ve robot tarafında Türkiye için yatırım planları olan ABB Türkiye’nin yapacağı bu yatırımlar, var olan tesisleri büyütmek ve çoğunlukla ihracat bağlantılı kapasite artışları üzerine olacak. Başar Vural, ‘’Önümüzdeki süreçte yaklaşık 100 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Bunun için İsviçre merkezden onay aldık. Yatırımlar tamamlandığında faaliyet alanımızda bölgesel güç olacağız’’ diyor.

100 ülkeye ihracat

ABB Türkiye İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alanlarında yaklaşık 900 çalışanı ile 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 1965’ten bu yana dünyanın dört farklı kıtasında ABB Türkiye’den tedarik edilmiş binlerce ürün sağlayan şirket, 2024 yılında Türkiye’den yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ABB’nin Bursa’daki robotik tesisinin global bir çözüm merkezi olarak sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya hizmet verdiğini söyleyen Başar Vural, üretimle ilgili planlarını şöyle anlatıyor: "Alçak ve orta gerilimli pano üretimiyle ilgili AR-GE yapıyoruz. Dilovası’ndaki fabrikamız büyütülecek. İzmir Çiğli’de de üretim tesisimiz var. Tuzla’da robot fabrikasında ise kaynak robotu üretiliyor. Elektrik panosu ve robot gibi ürünleri Türkiye’den ihraç ediyoruz." Şirket, organik büyümeyi birinci öncelik olarak görmeye devam ediyor ama küçük ve orta ölçekli satın almalar odağını korurken, stratejik uyum sağlayan büyük satın almalar da fırsat dahilinde değerlendirilecek.